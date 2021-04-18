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Павел Усов. Фото: «Белсат»

Но все это безусловно мелочи и такая система просто не в состоянии существовать, она недолговечна и развалится еще при жизни диктатора даже с российской базой.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павел Усов: Видимо, Лукашенко решил уйти из истории, спалив до тла страну Фактически Москва становится хозяином Беларуси: общие деньги, общее гражданство, общая армия.

1. Отмена президентских и других выборов. Введение прямого военного управления;2. Поголовное лишение избирательных прав, гражданства и даже высылка всех экстремистов и террористов из страны;3. Создание массовой государственной партии с ускоренной реализацией двух предыдущих пунктов.4. Возможно размещение российской военной базы в Беларуси, как защита от них;Хуже всего, если это решение будет связано с демонтажем государственности и унификации политического и административного управления с Россией. Визит Мишустина был не случаен. Что означает - передачу управления страной общему (объединенному союзному правительству). То есть фактически Москва становится хозяином Беларуси: общие деньги, общее гражданство, общая армия.Для страны это безусловно цивилизационная катастрофа.Видимо, Лукашенко решил уйти из истории, спалив до тла страну.