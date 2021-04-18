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Павел Усов: Видимо, Лукашенко решил уйти из истории, спалив до тла страну

18.04.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Павел Усов: Видимо, Лукашенко решил уйти из истории, спалив до тла страну
Павел Усов. Фото: «Белсат»
В сознании Лукашенко могут роиться различные «принципиальные решения», которые он собирается принять для того, чтобы у них ничего не получилось:

1. Отмена президентских и других выборов. Введение прямого военного управления;

2. Поголовное лишение избирательных прав, гражданства и даже высылка всех экстремистов и террористов из страны;

3. Создание массовой государственной партии с ускоренной реализацией двух предыдущих пунктов.

4. Возможно размещение российской военной базы в Беларуси, как защита от них;

Но все это безусловно мелочи и такая система просто не в состоянии существовать, она недолговечна и развалится еще при жизни диктатора даже с российской базой.


Хуже всего, если это решение будет связано с демонтажем государственности и унификации политического и административного управления с Россией. Визит Мишустина был не случаен. Что означает - передачу управления страной общему (объединенному союзному правительству). То есть фактически Москва становится хозяином Беларуси: общие деньги, общее гражданство, общая армия.

Для страны это безусловно цивилизационная катастрофа.

Видимо, Лукашенко решил уйти из истории, спалив до тла страну.
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Фактически Москва становится хозяином Беларуси: общие деньги, общее гражданство, общая армия.
 
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