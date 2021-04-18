|
Павел Усов: Видимо, Лукашенко решил уйти из истории, спалив до тла страну
Источник материала: UDF
Павел Усов. Фото: «Белсат»
1. Отмена президентских и других выборов. Введение прямого военного управления;
2. Поголовное лишение избирательных прав, гражданства и даже высылка всех экстремистов и террористов из страны;
3. Создание массовой государственной партии с ускоренной реализацией двух предыдущих пунктов.
4. Возможно размещение российской военной базы в Беларуси, как защита от них;
Но все это безусловно мелочи и такая система просто не в состоянии существовать, она недолговечна и развалится еще при жизни диктатора даже с российской базой.
Хуже всего, если это решение будет связано с демонтажем государственности и унификации политического и административного управления с Россией. Визит Мишустина был не случаен. Что означает - передачу управления страной общему (объединенному союзному правительству). То есть фактически Москва становится хозяином Беларуси: общие деньги, общее гражданство, общая армия.
Для страны это безусловно цивилизационная катастрофа.
Видимо, Лукашенко решил уйти из истории, спалив до тла страну.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фактически Москва становится хозяином Беларуси: общие деньги, общее гражданство, общая армия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)