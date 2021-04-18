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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Манкурты-4». Покушение на Лукашенко! Идею с покушением достали из старого пожелтевшего конспекта.

Белорусский государственный телеканал 17 апреля в 20.00 сообщил о предотвращении покушения на Лукашенко. Совершить это якобы должны были похищенные в Москве неделю назад белорусские граждане и их соратники по революционной борьбе. По версии самой «жертвы», заказчиком военного переворота выступил Байден, ЦРУ и даже ФБР. Детей Лукашенко должны посадить в какой-то подвал в Гомельской области.По версии режиссеров из белорусского КГБ, их коллеги из ЦРУ обсуждают планы военного переворота в скайпе и московском ресторане (!) с дилетантами. Так зрители узнали, что похищенные неделю назад в Москве белорусские граждане попались в заранее расставленный капкан. Главная задача нужно было взять их именно в Москве, хотя были возможности сделать это, например, в Киеве или Минске. Кому-то очень нужно имитировать, а потом раскрыть российский заговор с целью якобы свержения Лукашенко.О блестящей операции по разоблачению западных спецслужб отрапортовал председатель КГБ Иван Тертель. Тот самый, который еще летом прошлого года на закрытых встречах в трудовых коллективах информировал граждан о коварных планах России свергнуть Лукашенко и обещал назвать имена высокопоставленных «российских кукловодов». В Москве помнят «операции» его предшественника Вакульчика по поимке «вагнеровцев».Идею с покушением достали из старого пожелтевшего конспекта. Летом 1994 года в самый разгар предвыборной кампании на А. Лукашенко якобы было совершено «покушение». Позже выяснилось, что его машину обстрелял член штаба будущего президента. В тот период такая постановка позволила поднять рейтинг оппозиционеру Лукашенко.Гражданин Лукашенко хочет выставить себя жертвой всемирного заговора, перейти к более радикальным действиям против гражданского общества, дискредитировать оппозицию и выставить своих оппонентов террористами. Лукашенко втягивает Путина в свою игру, показывает, что у них один враг —Запад. Лукашенко хочет доказать Путину, что он сейчас с ним вместе в одной лодке. Лукашенко не дает покоя судьба Николая Чаушеску, Муаммара Каддафи и их детей. Он живет фобиями, что его кто-то должен убить. В этом случае нужно обращаться в специализированные медицинские заведения.Белорусские спецслужбы такими постановками выставляют своего босса в роли шута, а их российские коллеги похоже развлекаются, подыгрывая в этом спектакле.ФСБ сразу после выхода «расследования» на белорусском телеканале выпустило сообщение о «планировавшемся военном перевороте 9 мая с участием белорусских и украинских националистов» и прояснила судьбу задержанных в Москве граждан Беларуси.Я думаю, что и дата 9 мая всплыла не просто так. Белорусские власти боятся проводить массовое мероприятие в Минске из-за опасений массовых оппозиционных акций. В Минске отказались от проведения военного парада, а сейчас появился хороший повод отменить все торжества, сославшись на мнимую «террористическую угрозу».22 апреля Лукашенко прилетит в Москву на встречу с Путиным. Им будет о чем поговорить. Для белорусского руководителя этот визит может стать судьбоносным.Ждем продолжение триллера «Манкурты»! Вождь доволен, а свита осваивает бюджет.