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Коллаж: РБК-Украина

Что отмечают в Вербное воскресенье

Обычаи Вербного воскресенья

Главные запреты на Вербное воскресенье

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вербное воскресенье в 2021 году: когда отмечаем и какие запреты нарушать нельзя Нельзя в Вербное воскресенье выгонять скотину на пастбище – это сулит животным много болезней.

Почему этот праздник важен для христиан и какие запреты нельзя нарушать – читайте в нашем материале ниже.Этот день посвящен торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим. Перед этим Христос воскресил праведного Лазаря, а слухи о чуде уже пошли по всем городам. В Иерусалим Иисус въехал верхом на осле, а его вышли встречать люди, которые осыпали его путь цветами и пальмовыми ветвями. К ногам Христа клали одежду.Подготовка к празднику обычно начинается за несколько дней – люди срезают веточки вербы и ставят дома в воду, чтобы они распустились. Веточки вербы символизируют цветы и пальмовые ветви, которыми встречали Иисуса в Иерусалиме. У православных верба имеет и собственное значение – она символизирует добродетель и новую жизнь.С вечера субботы в церквях проходят праздничные богослужения и освящение вербы. Эти веточки хранят потом целый год – они имеют защитную силу.Нельзя убираться в доме и заниматься бытовыми делами – это сулит несчастье.Нельзя заниматься физическим трудом.Нельзя ругаться, ссориться, кричать и сквернословить. Так можно навредить не только себе, но и родным.Нежелательно расчесывать волосы и заплетать сложные прически.Запрещается посещать увеселительные заведения, громкое веселье и распивать алкоголь. В этот день принято отмечать тихо и по-семейному.Нельзя выбрасывать старые веточки вербы, которые были в доме с прошлого года. Их после праздника нужно аккуратно сжечь. Считается, что за 12 месяцев они впитали в себя весь негатив.Нельзя в Вербное воскресенье выгонять скотину на пастбище – это сулит животным много болезней.