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Что нужно делать сегодня

Что нельзя делать сегодня

Традиции, поверья и народные приметы 18 апреля

Именинники 18 апреля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня ничего не покупайте: какой праздник 18 апреля и что обязательно надо сделать Если на улице все четко слышится - вскоре следует ожидать непогоды и ветреной погоды.

Что нельзя делать сегодня, все традиции, приметы и обряды, а также у кого именины 18 апреля - читайте далее в нашем материале.Хозяйки сегодня обязательно должны начать большую стирку и высушить все на улице на ветру. Он зарядит вещи своей силой, и все в семье будут здоровыми.Также нужно полностью проветрить жилье, сделав сквозняк.18 апреля надо тайком делать добрые дела и они вернутся человеку сторицей. При этом не хвалитесь, ибо они «не зачтутся».Наши предки считали, если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.Сегодня нельзя проводить любые операции и посещать стоматолога.Не стоит также совершать крупные покупки, ведь, скорее всего, они будут бесполезными.Согласно поверьям, сегодняшний ветер обладает большой магической силой. С этого дня в домах открывали настежь окна и запускали в дом сквозняки.Если на улице все четко слышится - вскоре следует ожидать непогоды и ветреной погоды.День теплый и безветренный, а ночью становится прохладно - стоит ожидать устойчивой хорошей погоды.Глухари токуют - скорее всего, в ближайшее время погода улучшится. А если птицы молчат - будет ненастье.Снег 18 апреля остался в овраге размером с корову - пора выходить в огород и приниматься за работу.Наши предки считали, что именно 18 апреля устанавливаются теплые дни, которые, тем не менее, могут перемежаться с непогодой и дождями.Если в открытое окно залетит птица - это плохая примета. Чтобы нейтрализовать ее, нужно поймать птицу, девять раз прочитать «Отче наш», затем выпустить ее в окно и сказать при этом: «Что приносила с собой забирай обратно».Сегодня День Ангела празднуют: Алексей, Георгий, Михаил, Николай, Платон, Самсон, Семен, Федора.