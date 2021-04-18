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Что едят долгожители: список продуктов вас сильно удивит

18.04.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что едят долгожители: список продуктов вас сильно удивит
Фото: freepik.com
Мнение о том, что здоровое питание слишком сложное и финансово затратное – ошибочно. Так как самые обычные и доступные продукты являются основой рациона долгожителей.

Как сообщает издание Maximum, среди всех продуктов долгожители выделили четыре основных, которые помогают им оставаться бодрыми, энергичными и здоровыми.

Брокколи


Эксперты советуют включить брокколи в свой рацион, так как в ней содержится масса витаминов и полезных веществ, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы. В такой капусте содержится много хрома, которые помогает держать в нормы артериальное давление.

Томаты


Эти ярко-красные овощи богаты на ликопин – мощный антиоксидант, который защищает организм от разрушительного действия свободных радикалов. Особенно полезными являются помидоры, которые прошли короткую термическую обработку – после нее количество ликопинов в мякоти томатов вырастают на одну треть.

Горький шоколад


Исследователи установили, что любители горького шоколада живут в среднем дольше на один год. Потому что такой шоколад обеспечивает организм полифенолами, которые замедляют процесс старения организма и предотвращают развитие опасных заболеваний.

Свекла


Оказалось, что в этом простом продукте содержится много бетаина, который согласно исследованиям, снижает риск развития аденомы предстательной железы и рака прямой кишки. А еще свекла улучшает работу сердца и сосудов, помогает пищеварению и укрепляет нервную систему.
 
 
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Эксперты советуют включить брокколи в свой рацион.
 
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