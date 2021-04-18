«Живые» фото показали челку iPhone 13 в сравнении с iPhone 12

Источник материала: Tut.by

Издание MacRumors со ссылкой на инсайдера DuanRui опубликовало фотографию, на которой «челка» будущих iPhone 13 сравнивается с работающим iPhone 12.





Источник опубликовал два кадра, на которых показывается стекло от предполагаемого iPhone 13 рядом с включенным iPhone 12.

На снимках видно, что в новинке «челка» меньше по ширине. При этом разговорный динамик перенесут выше, практически на верхнюю кромку всего устройства. По информации Macotakara, размер выреза на iPhone 13 составляет 5,35×26,8 мм, а на iPhone 12 — 5,3×34,83 мм.

Предполагается, что как минимум два из четырех готовящихся к выходу смартфонов с приставкой Pro в названиях оснастят матрицами OLED типа LTPO. Это позволит внедрить поддержку частоты обновления в 120 Гц. Процессором выступит еще не анонсированный A15 Bionic, размеры аккумуляторов увеличатся, а еще появится поддержка Wi-Fi 6E. Разумеется, не откажутся и от 5G.





Напомним: предположительно в сентябре Apple представит четыре смартфона с экранами диагональю в 5,4, 6,1 (два устройства) и 6,7 дюйма. Точные названия еще неизвестны — либо iPhone 13, либо iPhone 12s. По дизайну отличий в сравнении с «двенадцатыми» iPhone не предвидится. А вот блоки камер на задних сторонах аппаратов станут больше, как и сами сенсоры. Система матричной стабилизации из iPhone 12 Pro Max перекочует на все модели 2021 года.