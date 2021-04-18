ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Живые» фото показали челку iPhone 13 в сравнении с iPhone 12

18.04.2021 11:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Издание MacRumors со ссылкой на инсайдера DuanRui опубликовало фотографию, на которой «челка» будущих iPhone 13 сравнивается с работающим iPhone 12.


Источник опубликовал два кадра, на которых показывается стекло от предполагаемого iPhone 13 рядом с включенным iPhone 12.

На снимках видно, что в новинке «челка» меньше по ширине. При этом разговорный динамик перенесут выше, практически на верхнюю кромку всего устройства. По информации Macotakara, размер выреза на iPhone 13 составляет 5,35×26,8 мм, а на iPhone 12 — 5,3×34,83 мм.

Предполагается, что как минимум два из четырех готовящихся к выходу смартфонов с приставкой Pro в названиях оснастят матрицами OLED типа LTPO. Это позволит внедрить поддержку частоты обновления в 120 Гц. Процессором выступит еще не анонсированный A15 Bionic, размеры аккумуляторов увеличатся, а еще появится поддержка Wi-Fi 6E. Разумеется, не откажутся и от 5G.


Напомним: предположительно в сентябре Apple представит четыре смартфона с экранами диагональю в 5,4, 6,1 (два устройства) и 6,7 дюйма. Точные названия еще неизвестны — либо iPhone 13, либо iPhone 12s. По дизайну отличий в сравнении с «двенадцатыми» iPhone не предвидится. А вот блоки камер на задних сторонах аппаратов станут больше, как и сами сенсоры. Система матричной стабилизации из iPhone 12 Pro Max перекочует на все модели 2021 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анонс линейки iPhone (2021) ожидается в сентябре этого года.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси рванули цены на курицу, свинину, картошку, сладости, пиломатериалы и туристические услуги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by