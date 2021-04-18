Михаил Кирилюк: Вряд ли советская методика позволит удерживать власть долгосрочно

поделился Михаил Кирилюк, юрист, член Координационного совета и Народного Антикризисного управления. Своим мнением на этот счет с газетой «Белорусы и рынок»Михаил Кирилюк, юрист, член Координационного совета и Народного Антикризисного управления.





Некоторые люди в Беларуси ставят знак равенства между моралью и законом, подменяют свою совесть соблюдением закона. Это удобно, это оправдывает пытки и убийства. Поэтому реальная функция новых репрессивных законов, на мой взгляд, состоит в придании видимости легитимности происходящему беззаконию, в cоздании атмосферы страха и беспомощности, а также в демонстрации собственной власти и могущества: мол, можем принять любой закон, какой захотим. Однако как инициаторы изменений, так и многие другие граждане Беларуси забывают о реальной сущности законов. Закон должен регулировать отношения в обществе, а не служить ширмой для удержания власти.





Многие забыли совсем недавнее по историческим меркам время, когда люди, которые стояли рядом с Ульяновым и Джугашвилли, позже внезапно оказались предателями и врагами народа. Это логика работы любой репрессивной машины: набрав обороты уничтожения «врагов», она не может остановиться или снизить масштаб репрессий и постепенно переключается с активных противников на умеренных критиков, с умеренных критиков — на недостаточно сильно восторгающихся. Вспомните историю репрессий тридцатых годов СССР: огромное число людей, попавших под них, были ярыми коммунистами, писали доносы, изобличали — и неожиданно для себя оказались в роли фигурантов очередного доноса.





Помогут ли нынешней власти старые советские методы?





Да, в краткосрочном периоде это решает задачу удержания власти. Но только в краткосрочном. СССР просуществовал 70 лет. Но в отличие от сегодняшних реалий в Беларуси, в СССР была партия, которая играла роль некой «кузницы кадров». Белорусская власть пыталась безуспешно создать такую партию из БРСМ и Белой Руси, по факту такой партии нет.





В СССР было значительное большинство людей, искренне поддерживающих советский строй. В современной Беларуси ситуация иная. А массовые посадки людей в тюрьмы по политическим мотивам еще никому народной любви не добавляют.





В СССР была возможность экспортировать ресурсы и за счет этого получать валютную выручку. Такая возможность была и у Беларуси — за счет уже российских ресурсов. Однако, как показывают последние события, таких возможностей становится все меньше. Правительство нашей располагает существенно меньшими денежными ресурсами, чем власти СССР.





Власти СССР пытались поддерживать и демонстрировать свое видение законности для граждан, не выступающих открыто против нее. В отличие от них, власти Беларуси запустили механизм неизбирательных репрессий, в результате которых в тюрьмы попадает масса случайных прохожих, и судебные органы своими решениями демонстрируют, что попасть в тюрьму за то, что «был не в то время не в том месте и не в той одежде» — это нормально.





Наконец, скорость распространения информации несоизмеримо выросла. В СССР был самиздат, слушали транслируемые из-за границы радиостанции. Сейчас медийная повестка, явно не за действующими властями Беларуси.





Все это позволяет говорить о том, что вряд ли выбранная методика позволит удержать власть долгосрочно.





Останутся ли в стране адвокаты и журналисты?





С принятием новых законов в Беларуси, безусловно, останутся такие профессии, даже в СССР и гитлеровской Германии были адвокаты и журналисты. Вопрос лишь в содержании данных профессий: будет ли адвокат действительно принципиальным защитником, который сражается за права людей, либо «формально отбывающим оплаченные часы» техническим специалистом. И те и другие есть всегда, проблема в том, что сейчас власти сознательно, методично стараются избавиться от первых и продемонстрировать остальным, что единственный способ остаться в профессии — это превратиться во вторых.





Будет ли журналист следовать профессиональной этике, исследовать острые и актуальные темы, проверять факты перед публикацией, не публиковать заведомо ложные сведения и клевету? Либо останутся только те, кто публикуют исключительно положительную поддельную статистику и используют язык ненависти в адрес политических оппонентов? К сожалению, сейчас планомерно сажают в тюрьмы представителей первой категории и всячески поощряют вторую.