передает Еврорадио. "Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США", — говорится в сообщении пресс-службы Светланы Тихановской,Еврорадио.





В штабе Тихановской считают, что пока стоит воздерживаться от поспешных выводов, "которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси", и напоминают, что сама политик выступает за выход из политического кризиса путём переговоров и проведения свободных выборов.





17 апреля во время субботника Лукашенко заявил, что на его и его детей готовилось покушение. Причастные к заговору задержаны — якобы это политолог и литературный критик Александр Федута, американский юрист белорусского происхождения Юрий Зенкович и председатель партии БНФ Григорий Костусёв. И этим процессом якобы руководили американские спецслужбы.





Позднее задержание Фядуты, Кастусева и Зенковича прокомментировало ФСБ России. Спецслужбы заявили, что военный переворот в Беларуси планировался по сценарию "цветных революций" с участием местных и украинских националистов, а также физическая ликвидацияЛукашенко. В ФСБ сослались на "информацию от белорусских партнеров".





Интересно, что в тот же вечер госканал сообщил, что "переворот" был запланирован на июнь-июль, а ФСБ — на 9 мая 2021 года.