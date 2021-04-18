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сообщает 1prof.by со ссылкой на The Guardian . Министров просят обратить внимание на «темную сторону» удаленной работы, предоставив сотрудникам законное право «отключаться» для улучшения их психического здоровья,1prof.by со ссылкой на





Профсоюз Prospect, в котором состоят инженеры, ученые, менеджеры и государственные служащие добивается определения времени, в течение которого работодатель не будет иметь права беспокоить своего сотрудника. В своем предложении профсоюзные эксперты ссылаются на недавно принятый закон в Ирландии, где продолжительность рабочего времени для работающих из дома имеет рамки. Теперь вне своего рабочего графика они могут не отвечать на звонки начальства.





В проведенном недавно опросе среди 2428 человек, около 35% сотрудников работающих удаленно заявили, что за время пандемии их психическое здоровье ухудшилось. 30% заявили, что у них было больше неоплачиваемых рабочих часов, чем когда они трудились в офисе, из них 18% сообщили, что в неделю у них было не менее 4 дополнительных неоплачиваемых часа.





Один из опрошенных сказал: «Мне кажется, что я живу на работе, а не работаю дома». Другой прокомментировал свое положение так: «Мне нравится работать дома, но бывает трудно забыть о рабочих задачах».





Руководитель исследований профсоюза Prospect Эндрю Пейкс сказал, что для миллионов людей «работа из дома больше похожа на сон в офисе», что затрудняет «полное отключение» и влияет на их психическое здоровье.





Представитель Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии сказал, что принятие закона о занятости улучшит права трудящихся и позволит им найти баланс между работой и личной жизнью.











