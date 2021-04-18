Водителя «Жигулей» зажало в салоне после лобового столкновения. Его освобождали спасатели (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера в Бобруйске столкнулись ВАЗ-2101 и Renault Laguna. Водитель «копейки» оказался зажат в искореженном авто. Чтобы достать его из машины, понадобилась помощь спасателей.

На сайте МЧС появилось видео спасательной операции.

Сообщается, что для освобождения водителя применялся гидравлический инструмент. Медики осмотрели пострадавшего и отвезли его в больницу.











