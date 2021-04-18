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Водителя «Жигулей» зажало в салоне после лобового столкновения. Его освобождали спасатели (видео)

18.04.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в Бобруйске столкнулись ВАЗ-2101 и Renault Laguna. Водитель «копейки» оказался зажат в искореженном авто. Чтобы достать его из машины, понадобилась помощь спасателей.

На сайте МЧС появилось видео спасательной операции.

Сообщается, что для освобождения водителя применялся гидравлический инструмент. Медики осмотрели пострадавшего и отвезли его в больницу.

Водителя «Жигулей» зажало в салоне после лобового столкновения. Его освобождали спасатели (видео)
Водителя «Жигулей» зажало в салоне после лобового столкновения. Его освобождали спасатели (видео)
Водителя «Жигулей» зажало в салоне после лобового столкновения. Его освобождали спасатели (видео)

 
 
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Вчера в Бобруйске столкнулись ВАЗ-2101 и Renault Laguna. Водитель «копейки» оказался зажат в искореженном авто. Чтобы достать его из машины, понадобилась помощь...
 
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