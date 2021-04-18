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Водителя «Жигулей» зажало в салоне после лобового столкновения. Его освобождали спасатели (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера в Бобруйске столкнулись ВАЗ-2101 и Renault Laguna. Водитель «копейки» оказался зажат в искореженном авто. Чтобы достать его из машины, понадобилась помощь спасателей.
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Сообщается, что для освобождения водителя применялся гидравлический инструмент. Медики осмотрели пострадавшего и отвезли его в больницу.
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Вчера в Бобруйске столкнулись ВАЗ-2101 и Renault Laguna. Водитель «копейки» оказался зажат в искореженном авто. Чтобы достать его из машины, понадобилась помощь...
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