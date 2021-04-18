Dankeschön Nivea. Белорусы Гамбурга провели акцию в поддержку косметического бренда

Акция в поддержку косметического бренда Nivea прошла 17 апреля в Гамбурге.

Именно в этом городе расположен центральный офис компании Beiersdorf AG — производителя Nivea.

Акцию провели живущие в Гамбурге белорусы.













6 апреля в Беларуси была введена временная, как утверждает Минздрав, санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований продукции торгового знака Nivea.

В середине января бренд Nivea отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае, если он будет проходить в Минске.

Как известно, Международная федерация хоккея приняла решение , что ЧМ-2021 года, который должны были совместно проводить Минск и Рига, пройдет только в столице Латвии.

Решение принято в связи с «вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ», говорилось в сообщении федерации.

Фото Marina Goussar