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Dankeschön Nivea. Белорусы Гамбурга провели акцию в поддержку косметического бренда
Источник материала: Навiны
Акция в поддержку косметического бренда Nivea прошла 17 апреля в Гамбурге.
Именно в этом городе расположен центральный офис компании Beiersdorf AG — производителя Nivea.
Акцию провели живущие в Гамбурге белорусы.
6 апреля в Беларуси была введена временная, как утверждает Минздрав, санитарная мера
В середине января бренд Nivea
Как известно, Международная федерация хоккея
Решение принято в связи с «вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ», говорилось в сообщении федерации.
Фото Marina Goussar
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