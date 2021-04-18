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Dankeschön Nivea. Белорусы Гамбурга провели акцию в поддержку косметического бренда

18.04.2021 11:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Акция в поддержку косметического бренда Nivea прошла 17 апреля в Гамбурге.

Именно в этом городе расположен центральный офис компании Beiersdorf AG производителя Nivea.

Акцию провели живущие в Гамбурге белорусы.

Dankeschön Nivea. Белорусы Гамбурга провели акцию в поддержку косметического бренда

Dankeschön Nivea. Белорусы Гамбурга провели акцию в поддержку косметического бренда

Dankeschön Nivea. Белорусы Гамбурга провели акцию в поддержку косметического бренда

6 апреля в Беларуси была введена временная, как утверждает Минздрав, санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований продукции торгового знака Nivea.

В середине января бренд Nivea отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае, если он будет проходить в Минске.

Как известно, Международная федерация хоккея приняла решение, что ЧМ-2021 года, который должны были совместно проводить Минск и Рига, пройдет только в столице Латвии.

Решение принято в связи с «вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ», говорилось в сообщении федерации.

 

 

Фото Marina Goussar

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Акция в поддержку косметического бренда Nivea прошла 17 апреля в Гамбурге.
 
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