Политолог о заговоре гуманитариев, «детях в подвале» и подставных генералах

В сенсационных сообщениях про «вооруженный мятеж» и планы убийства Лукашенко много странного. О ряде противоречий и нестыковок пишет в своем Фейсбуке политолог Валерий Карбалевич.



Скриншот кадра из репортажа телеканала ОНТ

«Во все времена и во всем мире военные перевороты совершаются военными или сотрудниками спецслужб. То есть какие-то воинские формирования, люди с оружием. В нашем случае о вооруженном перевороте говорят абсолютно мирные люди, никак не связанные с военными: литературный критик и публицист Александр Федута, американский юрист Юрий Зенкович и лидер БНФ Рыгор Костусев. Плюс американские граждане (бывшие белорусы) философ Александр Перепечко, тренер Павел Кулаженко, психиатр Дмитрий Щигельский. Правда, на дальнем плане фигурирует Игорь Макар, но он уволился из МВД Беларуси еще в середине 2000-х в звании старшего лейтенанта», — пишет эксперт.

В сообщении ФСБ России отмечается, что эти заговорщики якобы встречались в Москве с «белорусскими генералами», чтобы обсудить госпереворот. «Почему генералы, пусть и подставные, согласились обсуждать план переворота с американским юристом и белорусским литературоведом? Какой-то дешевый водевиль, а не серьезный план», — отмечает Карбалевич.

Лукашенко говорит, что «мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР». «На каком основании? Что несколько фигурантов дела — граждане США? Это люди абсолютно мирных профессий», — подчеркивает политолог .

Должно быть, чтобы подогреть страсти, появился сюжет о детях Лукашенко, продолжает Карбалевич. В видеофильме ОНТ рассказывается о планах заговорщиков «уничтожить президента, его семью и детей». А сам Лукашенко сказал немного иначе: «В планах — захват ребенка, одного, другого, как получится… «посадим в подвал», кстати, в Гомельской области и подвал подготовили».

«Так убить или в подвал посадить? Почему в подвал, да еще в Гомельской области? Рассказ о детях в подвале как-то подрывает весь трагический пафос этой истории», — замечает политолог.

Сначала Лукашенко говорит: «Мы задержали группу» (имеется в виду заговорщиков). «Затем, по его словам, выясняется, что «задержано несколько групп», были связи с «другими террористическими формированиями». Так вы как-то определитесь, сколько было групп», — пишет Карбалевич.

В сообщении ФСБ России говорится о планах «военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию» цветных революций «с привлечением местных и украинских националистов». «Здесь каждый тезис вызывает вопросы», — считает эксперт:

«Во-первых, "военный переворот" и сценарии "цветных революций" — вещи несовместимые. Классическая цветная революция — это мирная революция. Тут либо то, либо другое. А в одном флаконе — странная нелогичная смесь.

Во-вторых, переворот якобы спланировали местные националисты. Ну а кто еще? Конечно же, одни русофобы, враги интеграции с Россией. Как местные националисты из Партии БНФ, как правило, интеллигенты, могут совершить военный переворот?.

И в-третьих, как же без «украинских националистов»? Их ФСБ видит на каждом углу».

Валерий Карбалевич отмечает еще одно несоответствие — в сроках якобы планировавшегося мятежа.

«ОНТ утверждает, что переворот планировался на июнь или июль. А в сообщении ФСБ говорится, что переворот собирались осуществить в Минске 9 мая во время Парада Победы. Но они, должно быть, очень спешили сообщить народу о раскрытом заговоре. Если ставится задача оглушить, то тут не до чистоты жанра», — заключает политолог.