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Лукашенко рассказал о бульканьи Байдена в разговоре с Путиным

18.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко рассказал о бульканьи Байдена в разговоре с Путиным
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко в субботу рассказал о том, что глава России Владимир Путин в разговоре с его американским коллегой Джо Байденом поднял вопрос о готовящемся спецслужбами США покушении на белорусского руководителя.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

«Бульканье — и ни одного ответа», — рассказал Лукашенко о комментарии главы США по данному поводу.


Он также отметил, что президент России позвонил ему и рассказал об итогах данной беседы сразу после того, как он вернулся из Азербайджана. https://t.me/dimsmirnov175/21081
 
 
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