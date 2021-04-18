Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Бульканье — и ни одного ответа», — рассказал Лукашенко о комментарии главы США по данному поводу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко рассказал о бульканьи Байдена в разговоре с Путиным Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».Он также отметил, что президент России позвонил ему и рассказал об итогах данной беседы сразу после того, как он вернулся из Азербайджана. https://t.me/dimsmirnov175/21081