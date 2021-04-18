|
Лукашенко рассказал о бульканьи Байдена в разговоре с Путиным
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».
«Бульканье — и ни одного ответа», — рассказал Лукашенко о комментарии главы США по данному поводу.
Он также отметил, что президент России позвонил ему и рассказал об итогах данной беседы сразу после того, как он вернулся из Азербайджана. https://t.me/dimsmirnov175/21081
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)