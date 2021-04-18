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«Пытаются натянуть сову на глобус». «Заговорщики» прокомментировали обсуждение «переворота»

18.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Пытаются натянуть сову на глобус». «Заговорщики» прокомментировали обсуждение «переворота»
Кадр из видео
В сюжете ОНТ показали семь человек, которые якобы планировали покушение на Александра Лукашенко и членов его семьи, а также переворот. Некоторые из них прокомментировали записи онлайн-конференций, продемонстрированных в эфире.

Бывший силовик, проживаюший в Нью-Йорке, Павел Кулаженко рассказал Tut.by, что в эфире было несколько фрагментов из разных онлайн-встреч.

— Это был открытый дискуссионный клуб, который собирался с января месяца. Состав участников конференций так же менялся. Конференции рассылались очень многим людям. На нашей дискуссионной площадке обсуждалось все то, что обсуждается на кухнях каждый вечер в любой белоруской семье: как ускорить уход Лукашенко, — пояснил Кулаженко.

Он подчеркивает, что дискуссии теоретиков ничего общего с подготовкой и планированием убийств и переворотов не имеют.

— Хотя сейчас провластные СМИ пытаются хоть как-то «натянуть сову на глобус» и оправдать похищение в России двух граждан Беларуси и доставку их в Минск, куда они в ближайшее время не собирались, — добавил «заговорщик».

По поводу подачи отрывков из онлайн-дискуссий в сюжете гостелевидения, Павел Кулаженко выразился очень лаконично: «ни слова правды».

— Там многие фразы вырезаны из контекста, чтобы представить информацию в свете, выгодном властям.

«Все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием — совсем другое»



Еще один из «семерки», ученый Александр Перепечко, также проживающий в США, в комментарии Радыё Свабода отметил, что удивлен тому факту, что разговоры между ним и его коллегами по Zoom стали поводом для громких заявлений о терроризме. По его словам, такие регулярные видеопереговоры ведутся уже почти полгода. Он также добавил, что отрывки некоторых из этих дискуссий публикуются на сайте geostrategy.info.

Перепечко подчеркнул, что во время онлайн-дискуссий велись дискуссии обо всех возможных и невозможных вариантах сценария преодоления глубокого политического кризиса в Беларуси. На вопрос, обсуждалась ли тема переворота в Беларуси во время таких онлайн-конференций, Александр Перепечко ответил утвердительно.

— Государственный переворот — главный способ избавиться от кровавой диктатуры. Но повторяю: все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием — совсем другое, — подчеркивает ученый.

«Дело заговорщиков»


Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев и Юрий Зенкович были причастны к планированию покушения на него и его сыновей. Он также заявил, что за подготовкой покушения стояли спецслужбы и руководство США.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ сообщил, что Федута, Зенкович и Костусев состояли в преступной группе, участники которой разработали и начали реализовывать план «по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем». В эфире также показали фрагменты общения Александра Федуты и других «заговорщиков» — Дмитрия Щигельского, Игоря Макара, Григория Костусева, Александра Перепечко и Павла Кулаженкова в онлайн-конференции. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зеньковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.
 
Теги: Минск
 
 
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Это был открытый дискуссионный клуб, который собирался с января месяца.
 
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