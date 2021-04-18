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Фото: РИА Новости

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обнародование персональных санкций США переносится на начало мая - Халезин Их предстоит синхронизировать со структурами Евросоюза.

Они будут касаться экономических санкций, по конфигурации которых в последние недели ведется кропотливая работа для увеличения их эффективности.Что касается персональных санкций, обнародование переносится на начало мая, с целью их синхронизации со структурами Евросоюза.