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Обнародование персональных санкций США переносится на начало мая - Халезин
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Они будут касаться экономических санкций, по конфигурации которых в последние недели ведется кропотливая работа для увеличения их эффективности.
Что касается персональных санкций, обнародование переносится на начало мая, с целью их синхронизации со структурами Евросоюза.
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Их предстоит синхронизировать со структурами Евросоюза.
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