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Обнародование персональных санкций США переносится на начало мая - Халезин

18.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обнародование персональных санкций США переносится на начало мая - Халезин
Фото: РИА Новости
В начале недели, ориентировочно в понедельник, американские официальные лица обнародуют ряд санкционных нюансов, касающихся Беларуси, пишет директор Беларуского свободного театра Николай Халезин.

Они будут касаться экономических санкций, по конфигурации которых в последние недели ведется кропотливая работа для увеличения их эффективности.

Что касается персональных санкций, обнародование переносится на начало мая, с целью их синхронизации со структурами Евросоюза.
 
 
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Их предстоит синхронизировать со структурами Евросоюза.
 
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