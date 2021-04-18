|
Карбалевич: «Какой-то дешевый водевиль, а не серьезный план»
Источник материала: UDF
Валерий Карбалевич. Архивное фото
В сенсационных сообщениях о «вооруженном мятеже» и планах убийства Лукашенко много удивительного, -
1. Во все времена и во всем мире военный переворот совершают военные или представители спецслужб. То есть какие-то военные формирования, люди с оружием. В нашем случае о вооруженном перевороте говорят абсолютно мирные люди, никак не связанные с военными: литературовед и публицист Александр Федута, американский адвокат Юрий Зенкович и лидер Партии БНФ Григорий Костусев. Плюс американские граждане (бывшие белорусы) философ Александр Перепечко, тренер Павел Кулаженко, психиатр Дмитрий Щигельский. Правда на дальнем плане фигурирует Игорь Макар, но он уволился из МВД Беларуси еще в середине 2000-х годов в звании старшего лейтенанта.
В сообщении российского ФСБ отмечается, что эти заговорщики якобы встречались в Москве с «белорусскими генералами» для обсуждения госпереворота. Почему генералы, пусть и подставные, согласились обсуждать план переворота с американским адвокатом и белорусским литературоведом? Какой-то дешевый водевиль, а не серьезный план.
2. Лукашенко говорит, что «мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб – скорее всего ЦРУ, ФБР». На каком основании? Что несколько фигурантов дела - американские граждане? Это люди абсолютно мирных профессий.
3. Наверное, чтобы нагнать страстей, появился сюжет о детях Лукашенко. В видеофильме по ОНТ говорится о планах заговорщиков насчет «физической ликвидации президента, его семьи, детей». А сам Лукашенко говорил немного другое: «В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили». Так убить или посадить в погреб? Почему в погреб, да еще в Гомельской области?
Вот этот сюжет о детях в погребе как-то подрывает весь трагический пафос этой истории.
4. Сначала Лукашенко говорит: «Мы задержали группу» (имеется в виду заговорщиков). Потом, по его словам, оказывается, что «задержали несколько групп», были связи с «другими террористическими формированиями». Так вы как-то определитесь, сколько было групп.
5. В сообщении ФСБ России говорится о планах «военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов». Здесь каждый тезис вызывает вопросы.
Во-первых, «военный переворот» и сценарии «цветных революций» – вещи несовместимые. Классическая «цветная революция» - это мирная революция. Здесь или одно, или другое. А в одном флаконе – это какой-то странная нелогичная смесь.
Во-вторых, переворот якобы планировали сделать местные националисты. Ну кто же еще? Конечно же, какие-то русофобы, враги интеграции с Россией. Как местные националисты из Партии БНФ, как правило, интеллигенты, могут сделать военный переворот, мы задавали вопрос в п.1.
И в-третьих, как же без «украинских националистов»? Их ФСБ видит на каждом углу.
6. Еще одна нестыковка – в сроках. ОНТ доказывает, что государственный переворот планировался на июнь или июль. А в сообщении ФСБ говорится, что переворот собирались устроить в Минске 9 мая во время Парада Победы.
Но, наверное, сильно спешили, чтобы сообщить народу о раскрытом заговоре. Если ставится задача шокировать, то тут не до чистоты жанра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сюжет о детях в погребе как-то подрывает весь трагический пафос этой истории», - отмечает эксперт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)