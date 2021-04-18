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Валерий Карбалевич. Архивное фото

В сообщении российского ФСБ отмечается, что эти заговорщики якобы встречались в Москве с «белорусскими генералами» для обсуждения госпереворота. Почему генералы, пусть и подставные, согласились обсуждать план переворота с американским адвокатом и белорусским литературоведом? Какой-то дешевый водевиль, а не серьезный план.

Вот этот сюжет о детях в погребе как-то подрывает весь трагический пафос этой истории.

Но, наверное, сильно спешили, чтобы сообщить народу о раскрытом заговоре. Если ставится задача шокировать, то тут не до чистоты жанра.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: «Какой-то дешевый водевиль, а не серьезный план» «Сюжет о детях в погребе как-то подрывает весь трагический пафос этой истории», - отмечает эксперт.