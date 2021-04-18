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Помните историю с изъятием ценностей из ячеек Белгазпромбанка? Поинтересовались, вернули ли их клиентам

18.04.2021 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После обыска в июне прошлого года в головном офисе Белгазпромбанка некоторые клиенты написали заявления в банк и милицию из-за вскрытия депозитарных ячеек без их присутствия и пропажи содержимого. Это обнаружилось, когда они спустя некоторое время смогли их проверить. До этого попасть в помещение с ячейками нельзя было из-за следственных процедур. При этом клиенты отмечали, что их не уведомляли о каких-либо действиях в отношении ценностей. Попытались узнать, вернули ли клиентам банка изъятые ценности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Думал, что если не лезть в политику, то меня это не коснется». Вернули ли клиентам деньги?

Гражданке Украины, у которой изымали из депозитарной ячейки в Белгазпромбанке около 170 тысяч долларов, вернули деньги спустя несколько месяцев после обыска. По ее словам, денежные средства ей выдали в конце августа.

Еще один клиент рассказал, что силовики вернули документы, которые были в ячейке, а деньги — нет. При этом клиент говорит, что уже и не надеется на возврат денег.

— Договор с банком на пользование ячейкой закончился, вряд ли от него будут теперь новости. Раньше же банк отвечал на обращение, что передал заявление в госорганы. Банк умыл руки, — говорит уже бывший клиент банка. — Это мне плата за лояльность. Как и некоторые белорусы думал, что если не лезть в политику, то меня это не коснется. Но оказался не прав. Хорошая наука всем, учитесь на ошибках.

Мы поинтересовались у Белгазпромбанка, сколько клиентов в общей сложности обратились с заявлениями обращениями в банк о вскрытии депозитарных ячеек и исчезновении из них ценностей, а также вернули ли им содержимое. Однако в банке не стали отвечать на эти вопросы. Как и на то, следит ли банк за тем, вернули ли клиентам изъятое содержимое их депозитарных ячеек, ведет ли банк коммуникацию с госорганами по вопросу возврата ценностей. В Белгазпромбанке также не стали пояснять, в каких случаях, предусмотренных действующим законодательством, доступ к ячейкам возможен третьим лицам.

По нашей информации, наши вопросы должны были показать Надежде Ермаковой. Если банкир передумает и решит ответить на них, мы опубликуем ответы.

Получить комментарий в КГБ не удалось.

Что произошло с ячейками

Пострадавшие клиенты банка ранее обращались с заявлениями в банк, милицию, КГК, КГБ, Генпрокуратуру и Администрацию президента. Надежда Ермакова (на тот момент глава временной администрации Белгазпромбанка) рассказывала, что заявления из-за вскрытия депозитарных ячеек написали 8 клиентов, их передали в Госконтроль. Позже пострадавшие клиенты банка рассказывали, что их заявления перенаправили в КГБ, а их самих вызывали в это ведомство.

Среди тех, у кого вскрыли депозитарную ячейку и изъяли ее содержимое, оказалась в том числе гражданка Украины. Иностранка, которая заявила о пропаже более 170 тысяч долларов, она обращалась к Александру Лукашенко. Из-за исчезновения денег она вынуждена задержаться в нашей стране. Еще один клиент банка оценивал общую сумму изъятых ценностей из его депозитарной ячейки в Белгазпромбанке в 120 тысяч рублей. У него исчезли в том числе наличные доллары и евро, золотые мерные слитки Нацбанка, инвестиционные монеты, леджеры.

Пострадавшие клиенты Белгазпромбанка рассказывали, что неоднократно видели, предположительно, свои изъятые ценности в сюжетах по госТВ, которые касались «дела Белгазпромбанка». К примеру, эти кадры, на которые попали монеты, демонстрировали на ОНТ в сюжете, в котором рассказывалось о том, какие доходы и имущество якобы не задекларировал Виктор Бабарико при подаче документов в ЦИК.

Просим клиентов банка, которые пользуются (пользовались) депозитарными ячейками Белгазпромбанка, связаться с нами. Просим также написать работников Белгазпромбанка, которые владеют информацией по ситуации с ячейками, а также готовы рассказать по ситуации в целом в банке. Нам можно написать в телеграм @bobkov_tut или по e-mail bobkov@tutby.com

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