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Фотофакт. Лукашенко с «женским батальоном» и шпицем
18.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На субботнике в агрогородке Александрия правителя сопровождала традиционная компания.
В нее вошли сыновья Александра Лукашенко, девушки из службы делового протокола (в том числе девушка, похожая на бывшую сотрудницу службы Дарью Шманай), Наталья Эйсмонт, Светлана Коношенко, шпиц.
Из числа чиновников и бизнесменов, которые раньше сопровождали правителя на неформальных мероприятиях, остался только Сергей Тетерин.
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На субботнике правителя сопровождала традиционная компания.
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