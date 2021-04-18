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Фотофакт. Лукашенко с «женским батальоном» и шпицем

18.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На субботнике в агрогородке Александрия правителя сопровождала традиционная компания.

В нее вошли сыновья Александра Лукашенко, девушки из службы делового протокола (в том числе девушка, похожая на бывшую сотрудницу службы Дарью Шманай), Наталья Эйсмонт, Светлана Коношенко, шпиц.

Фотофакт. Лукашенко с «женским батальоном» и шпицем
Фотофакт. Лукашенко с «женским батальоном» и шпицем
Фотофакт. Лукашенко с «женским батальоном» и шпицем
Фотофакт. Лукашенко с «женским батальоном» и шпицем

Из числа чиновников и бизнесменов, которые раньше сопровождали правителя на неформальных мероприятиях, остался только Сергей Тетерин.

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На субботнике правителя сопровождала традиционная компания.
 
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