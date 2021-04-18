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На бульваре Мулявина в Минске вывесили гигантский бело-красно-белый флаг
Источник материала: Партизан
На бульваре Мулявина в Минске вывесили гигантский бело-красно-белый флаг Его длина — не менее 6 метров.
Сегодня на бульваре Мулявина в Минске было красиво: партизаны вывесили гигантский бело-красно-белый флаг на одном из зданий.
Его длина — не менее 6 метров,
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На бульваре Мулявина в Минске вывесили гигантский бело-красно-белый флаг Его длина — не менее 6 метров.
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