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На бульваре Мулявина в Минске вывесили гигантский бело-красно-белый флаг

18.04.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На бульваре Мулявина в Минске вывесили гигантский бело-красно-белый флаг Его длина — не менее 6 метров.



Сегодня на бульваре Мулявина в Минске было красиво: партизаны вывесили гигантский бело-красно-белый флаг на одном из зданий.

Его длина — не менее 6 метров, пишет телеграм-канал «Менскразам!».
 
Теги: Минск
 
 
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На бульваре Мулявина в Минске вывесили гигантский бело-красно-белый флаг Его длина — не менее 6 метров.
 
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