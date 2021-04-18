|
Запад должен определить четкие «красные линии» в отношениях с РФ — Макрон
Источник материала: Партизан
Президент Франции заявил, что Запад должен вводить санкции в случае «неприемлемого поведения» Путина.
Фото: gazeta.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что международное сообщество должно определить четкие «красные линии» в отношениях с Россией. Об этом он рассказал в
По его словам,
Эммануэль Макрон
президент Франции
Я считаю, что санкций недостаточно самих по себе, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но для конструктивного и эффективного диалога нам нужен авторитет. <...> Я думаю, что мы должны определить четкие красные линии с Россией. <...> Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда на Украину было совершено нападение — это не провал дипломатии, это провал нашего коллективного авторитета по отношению к России.
Он отметил неспособность международного сообщества обеспечить соблюдение «красных линий» в отношении применения химического оружия сирийским диктатором Башаром Асадом в 2013 году. По его словам, это бездействие придало Путину смелости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию с официальным визитом, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном. К переговорам в видеоформате присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель: по итогам «стали приближаться к новому заседанию Нормандской четверки».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Франции заявил, что Запад должен вводить санкции в случае «неприемлемого поведения» Путина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)