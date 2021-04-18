Овечкин до одного гола сократил отставание от топ-5 бомбардиров в истории НХЛ













Он забросил две шайбы в ворота "Филадельфии" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата – на 4-й и 27-й минутах.





пишет interfax.by, Овечкин до одного гола сократил отставание от находящегося на пятой строчке в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ канадца Марселя Дионна, завершившего карьеру в 1989 году. Таким образом,interfax.by, Овечкин до одного гола сократил отставание от находящегося на пятой строчке в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ канадца Марселя Дионна, завершившего карьеру в 1989 году.





Лучшим бомбардиром является еще один канадец, Уэйн Гретцки, в период с 1978 по 1999 годы забросивший 894 шайбы.





Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России стал трехкратным чемпионом мира.





Что касается матча с "Филадельфией", он завершился победой "Вашингтона" со счетом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1). Помимо Овечкина, голы за "Вашингтон" провели россияне Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, американец Конор Шири и канадец Энтони Манта. В составе "Филадельфии" отличились россиянин Иван Проворов и американец Джеймс Ван Римсдайк.

Следующий шанс войти в топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ Овечкину представится 18 апреля: в 19:00 мск начнется гостевой матч "Вашингтона" против "Бостона".