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Умер сооснователь компании Adobe и разработчик формата PDF Чарльз Гешке

18.04.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из двух основателей компании-разработчика программного обеспечения Adobe Inc. Чарльз Гешке умер 16 апреля на 82-м году жизни в своем доме в городе Лос-Альтос, штат Калифорния. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление компании.



«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий», — написал глава Adobe Шантану Нарайен в письме сотрудникам компании, сообщает Медуза.

- Чарльз Гешке начинал свою карьеру в компании Xerox в 1972 году. Там он познакомился с Джоном Уорноком, вместе с которым основал Adobe в 1982 году. Гешке был одним из разработчиков формата PDF.

- В 1992 году Гешке похитили и четыре дня удерживали в заложниках в городе Холлистер в Калифорнии. За бизнесмена требовали выкуп в размере 650 тысяч долларов. Полиции удалось обезвредить злоумышленников и освободить Гешке.

- В 2009 году президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока национальной медалью США в области технологии и инноваций.
 
 
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Один из двух основателей компании-разработчика программного обеспечения Adobe Inc. Чарльз Гешке умер 16 апреля на 82-м году жизни в своем доме в городе Лос-Альтос, штат...
 
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