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В Осиповичах парень решил погулять по заброшке. На него рухнула бетонная плита

18.04.2021 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в Осиповичах едва не погиб 18-летний парень. На него рухнула железобетонная плита перекрытия. Молодой человек гулял по заброшенному зданию, в тот момент и произошло обрушение.

«По прибытии к месту вызова было установлено, что в одном из зданий на территории заброшенного недостроенного больничного комплекса произошло обрушение трех железобетонных плит перекрытия. Под одной из обрушившихся плит находится человек. Территория объекта не огорожена, доступ в здание не ограничен», — уточняется на сайте МЧС.

К счастью, парень жив. Отделался сотрясением мозга и переломами.

В Осиповичах парень решил погулять по заброшке. На него рухнула бетонная плита
В Осиповичах парень решил погулять по заброшке. На него рухнула бетонная плита

«Со слов пострадавшего, в свободное от занятий время он находился в заброшенном здании с целью прогулки, на строительные конструкции не воздействовал. Предполагаемая причина обрушения — ветхость несущих конструкций здания», — добавили в МЧС.

 
 
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Вчера в Осиповичах едва не погиб 18-летний парень. На него рухнула железобетонная плита перекрытия. Молодой человек гулял по заброшенному зданию, в тот момент и...
 
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