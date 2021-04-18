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В Осиповичах парень решил погулять по заброшке. На него рухнула бетонная плита
Источник материала: Onliner
Вчера в Осиповичах едва не погиб 18-летний парень. На него рухнула железобетонная плита перекрытия. Молодой человек гулял по заброшенному зданию, в тот момент и произошло обрушение.
«По прибытии к месту вызова было установлено, что в одном из зданий на территории заброшенного недостроенного больничного комплекса произошло обрушение трех железобетонных плит перекрытия. Под одной из обрушившихся плит находится человек. Территория объекта не огорожена, доступ в здание не ограничен», — уточняется на сайте
К счастью, парень жив. Отделался сотрясением мозга и переломами.
«Со слов пострадавшего, в свободное от занятий время он находился в заброшенном здании с целью прогулки, на строительные конструкции не воздействовал. Предполагаемая причина обрушения — ветхость несущих конструкций здания», — добавили в МЧС.
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Вчера в Осиповичах едва не погиб 18-летний парень. На него рухнула железобетонная плита перекрытия. Молодой человек гулял по заброшенному зданию, в тот момент и...
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