ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский победил американца в турнире UFC

18.04.2021 12:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Орловский одержал 20-ю победу в UFC — ни одному тяжеловесу не удавалось достичь этой отметки.

 

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский победил американца в турнире UFC
фото: instagram.com/andreiarlovski.

 

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский победил американца Чейза Шермана на турнире UFC Vegas 24, сообщает РБК.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 42-летнему бойцу. Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера.

Всего на счету белорусского бойца, который дебютировал в UFC в 2000 году, 31 победа и 20 поражений в смешанных единоборствах, два боя были признаны несостоявшимися. Он обновил рекорд по победам в UFC среди бойцов тяжелой весовой категории — 20. Рекорд UFC по победам среди всех бойцов принадлежит Дональду Серроне (23), Орловский делит четвертую строчку.

Орловский владел чемпионским поясом UFC в 2005-2006 годах. В 2000 году стал победителем «Чемпионата Европы», организованного российским промоушеном М-1 Global. Помимо этого, выступал в престижном Гран-при Strikeforce, кикбоксерском турнире и боксерском бою.

На счету 31-летнего Шермана — 15 побед и 7 поражений.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Орловский одержал 20-ю победу в UFC — ни одному тяжеловесу не удавалось достичь этой отметки.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Запад должен определить четкие «красные линии» в отношениях с РФ — Макрон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by