Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский победил американца в турнире UFC

Орловский одержал 20-ю победу в UFC — ни одному тяжеловесу не удавалось достичь этой отметки.



фото: instagram.com/andreiarlovski.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский победил американца Чейза Шермана на турнире UFC Vegas 24, сообщает РБК .

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 42-летнему бойцу. Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера.

Всего на счету белорусского бойца, который дебютировал в UFC в 2000 году, 31 победа и 20 поражений в смешанных единоборствах, два боя были признаны несостоявшимися. Он обновил рекорд по победам в UFC среди бойцов тяжелой весовой категории — 20. Рекорд UFC по победам среди всех бойцов принадлежит Дональду Серроне (23), Орловский делит четвертую строчку.

Орловский владел чемпионским поясом UFC в 2005-2006 годах. В 2000 году стал победителем «Чемпионата Европы», организованного российским промоушеном М-1 Global. Помимо этого, выступал в престижном Гран-при Strikeforce, кикбоксерском турнире и боксерском бою.

На счету 31-летнего Шермана — 15 побед и 7 поражений.