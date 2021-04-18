Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Погода в областных центрах Беларуси с 19 по 25 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова В понедельник без существенных осадков, во вторник по юго-востоку пройдут небольшие дожди.

В понедельник без существенных осадков, во вторник по юго-востоку пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +2…+7°C. Днем в понедельник +5…+10°C, а во вторник будет +4…+8°C.В середине недели на большей части пройдут дожди, днем возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +3…+8°C. Днем +3…+9°C.Во второй половине недели почти повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Температура воздуха ночью +3…+7°C. Днем в четверг +11…+14°C, в пятницу от +7°C по западу до +15°C по юго-востоку.В следующие выходные дни сохранится прохладная погода. Временами пройдут небольшие кратковременные осадки. Температура воздуха в ночные часы +1…+6°C, днем в субботу +2…+6°C, в воскресенье в середине дня +3…+9°C.