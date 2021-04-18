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Навальный в критическом состоянии, в любой момент откажут почки или сердце - медики

18.04.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Навальный в критическом состоянии, в любой момент откажут почки или сердце - медики
Фото: Reuters
Анализы крови Алексея Навального говорят о чрезмерно высоком уровне калия, которое может привести к крайне тяжелым последствиям.

Анализы крови российского оппозиционного политика Алексея Навального, оказавшиеся в распоряжении медицинских специалистов из профсоюза «Альянс врачей», говорят о том, что состояние оппозиционера близко к критическому. Об этом в субботу, 17 апреля, написала в своем микроблоге в соцсети Twitter Анастасия Васильева, называющая себя лечащим врачом Навального, пишет DW.

Согласно анализу, проведенному клинико-биохимической лабораторией больницы для осужденных ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, содержание калия в сыворотке крови Навального составляет 7,1 ммоль/л.

«Эти цифры критические, - подчеркивает Васильева. - Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца».


Днем ранее, 16 апреля, представители «Альянса врачей» направили во ФСИН письмо с призывом экстренно начать переговоры и приступить к лечению Навального.

«Мы готовы незамедлительно начать переговоры и сделать все возможное сегодня, так как любое промедление и ожидание в течение выходных дней может привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья нашего пациента», - говорилось в обращении, датированном 16 апреля.


Между тем Ярослав Ашихмин, также называющий себя лечащим врачом Навального, подтвердил, что калий у его пациента «катастрофически высокий» и что человек с «таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации». Кроме того, Ашихмин указал, что у политика наблюдается рост креатинина, что «может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности».

16 апреля сам Алексей Навальный сообщил о серьезном ухудшении своего здоровья. По его словам, сотрудники колонии готовы перейти к его принудительному кормлению «уже сейчас», однако по-прежнему отказываются допустить к нему его лечащих врачей.

Российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января, когда возвращался в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Его осудили на три с половиной года, заменив условный срок на реальный по делу»Ив Роше». В тюрьме он объявил голодовку.
 
 
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16 апреля сам Алексей Навальный сообщил о серьезном ухудшении своего здоровья.
 
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