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«Эти цифры критические, - подчеркивает Васильева. - Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца».

«Мы готовы незамедлительно начать переговоры и сделать все возможное сегодня, так как любое промедление и ожидание в течение выходных дней может привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья нашего пациента», - говорилось в обращении, датированном 16 апреля.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Навальный в критическом состоянии, в любой момент откажут почки или сердце - медики 16 апреля сам Алексей Навальный сообщил о серьезном ухудшении своего здоровья.

Анализы крови российского оппозиционного политика, оказавшиеся в распоряжении медицинских специалистов из профсоюза «Альянс врачей», говорят о том, что состояние оппозиционера близко к критическому. Об этом в субботу, 17 апреля, написала в своем микроблоге в соцсети Twitter, называющая себя лечащим врачом Навального, пишетСогласно анализу, проведенному клинико-биохимической лабораторией больницы для осужденных ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, содержание калия в сыворотке крови Навального составляет 7,1 ммоль/л.Днем ранее, 16 апреля, представители «Альянса врачей» направили во ФСИН письмо с призывом экстренно начать переговоры и приступить к лечению Навального.Между тем, также называющий себя лечащим врачом Навального, подтвердил, что калий у его пациента «катастрофически высокий» и что человек с «таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации». Кроме того, Ашихмин указал, что у политика наблюдается рост креатинина, что «может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности».16 апреля сам Алексей Навальный сообщил о серьезном ухудшении своего здоровья. По его словам, сотрудники колонии готовы перейти к его принудительному кормлению «уже сейчас», однако по-прежнему отказываются допустить к нему его лечащих врачей.Российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января, когда возвращался в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Его осудили на три с половиной года, заменив условный срок на реальный по делу»Ив Роше». В тюрьме он объявил голодовку.