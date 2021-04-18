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Переводчик из Могилева Анатолий Прасолович вышел на свободу
Источник материала: Партизан
Об этом сообщили в фб его друзья.
Фото из соцсетей Анатолия Прасоловича.
Прасолович пошерил репортаж о выставке протестного искусства в Токио. Задержали его 27 марта. Он переводчик, краевед и активист Общества белорусского языка,
Получил сначала семь суток ареста, после добавили еще. По словам сокамерников, милиционеры угрожали Прасоловичу наказанием сразу по нескольким административным делам и даже уголовным преследованием и тем, что «сгноят в изоляторе».
Всего Прасолович отсидел в Могилевском ИВС 21 сутки.
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Об этом сообщили в фб его друзья.
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