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Гранаты с бриллиантами и продажа тела Ленина: самые громкие фейки ― 2021
18.04.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
9:40 Чайный пакетик, который сам встряхивает себя, игровое кресло на 9 человек и другие "настоящие" новинки на 1 апреля.
19:00 Урожай макарон в Швейцарии, демонтаж Эйфелевой башни, продажа тела Ленина Диснейленду и покупка Диего Марадоны Спартаком.
32:26 Русские гранаты с бриллиантами, водочные батончики и растворимая водка в пакетике.
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