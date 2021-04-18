Гранаты с бриллиантами и продажа тела Ленина: самые громкие фейки ― 2021

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Самые громкие первоапрельские фейки и шутки в истории и лучшие за 2021

Илон Маск хочет купить Ростовскую область и ракету "Союз". Оззи Осборн снялся в клипе Юрия Лозы, а Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию.

9:40 Чайный пакетик, который сам встряхивает себя, игровое кресло на 9 человек и другие "настоящие" новинки на 1 апреля.

19:00 Урожай макарон в Швейцарии, демонтаж Эйфелевой башни, продажа тела Ленина Диснейленду и покупка Диего Марадоны Спартаком.

32:26 Русские гранаты с бриллиантами, водочные батончики и растворимая водка в пакетике.

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