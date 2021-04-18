В заброшенном здании в Осиповичах на школьника обрушились бетонные плиты

Накануне, 17 апреля, в Осиповичах обрушились плиты перекрытия в заброшенном здании, под завалом оказался 17-летний парень.









В МЧС сообщили, что в одном из зданий на территории недостроенного больничного комплекса произошло обрушение трех железобетонных плит перекрытия. Под одной из плит оказался юноша.

Спасатели вытащили пострадавшего и передали сотрудникам скорой. Им оказался воспитанник школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. По его словам, он гулял по заброшенному больничному комплексу и никоим образом не испытывал на прочность строительные конструкции. С сотрясением головного мозга и переломами парня доставили в больницу.

В МЧС отметили, что территория объекта не огорожена, доступ в здание не ограничен.

Предполагаемая причина обрушения — ветхость несущих конструкций здания.

Фото: пресс-служба МЧС.