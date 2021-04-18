ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В заброшенном здании в Осиповичах на школьника обрушились бетонные плиты

18.04.2021 13:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Накануне, 17 апреля, в Осиповичах обрушились плиты перекрытия в заброшенном здании, под завалом оказался 17-летний парень.

 

В заброшенном здании в Осиповичах на школьника обрушились бетонные плиты

 

В заброшенном здании в Осиповичах на школьника обрушились бетонные плиты

 

В МЧС сообщили, что в одном из зданий на территории недостроенного больничного комплекса произошло обрушение трех железобетонных плит перекрытия. Под одной из плит оказался юноша.

Спасатели вытащили пострадавшего и передали сотрудникам скорой. Им оказался воспитанник школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. По его словам, он гулял по заброшенному больничному комплексу и никоим образом не испытывал на прочность строительные конструкции. С сотрясением головного мозга и переломами парня доставили в больницу.

В МЧС отметили, что территория объекта не огорожена, доступ в здание не ограничен.

Предполагаемая причина обрушения — ветхость несущих конструкций здания.

 

Фото: пресс-служба МЧС.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне, 17 апреля, в Осиповичах обрушились плиты перекрытия в заброшенном здании, под завалом оказался 17-летний парень.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Переводчик из Могилева Анатолий Прасолович вышел на свободу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by