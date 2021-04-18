|
Восемь человек погибли при вооруженном нападении в Афганистане
Источник материала: ОНТ
В провинции Нангархар (Афганистан) в результате вооруженного нападения погибли восемь человек. Об этом
По сведениям источника, инцидент произошел в мечети вечером 17 апреля. Неизвестные открыли огонь по молившимся людям – членам одной семьи. По предварительным данным, причиной нападения стали разногласия из-за земельного участка.
Начато расследование произошедшего.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В провинции Нангархар (Афганистан) в результате вооруженного нападения погибли восемь человек. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News и местные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)