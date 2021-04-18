Восемь человек погибли при вооруженном нападении в Афганистане

Источник материала: ОНТ

В провинции Нангархар (Афганистан) в результате вооруженного нападения погибли восемь человек. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News и местные власти.

По сведениям источника, инцидент произошел в мечети вечером 17 апреля. Неизвестные открыли огонь по молившимся людям – членам одной семьи. По предварительным данным, причиной нападения стали разногласия из-за земельного участка.

Начато расследование произошедшего.

Фото: Pixabay

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