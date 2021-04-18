Международный день памятников и исторических мест отмечают 18 апреля

Источник материала: ОНТ

Сегодня – Международный день памятников и исторических мест.

Среди белорусских объектов, которые станут еще более популярными в ближайшее время – возрождаемый при поддержке президентского фонда Кревский замок, а также Гольшанский. К открытию – 6 мая, уже официально – готовят его Северную башню. Это три этажа с воссозданными интерьерами 17 века и подвал с призраками Белой Панны и Черного монаха. Кстати, бывшая резиденция Сапег – прообраз знаменитого замка в романе Короткевича. У стен «каменного цветка» теперь работает туристический визит-центр.

Фото: БЕЛТА

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