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Международный день памятников и исторических мест отмечают 18 апреля

18.04.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международный день памятников и исторических мест отмечают 18 апреля

Сегодня – Международный день памятников и исторических мест. 

Среди белорусских объектов, которые станут еще более популярными в ближайшее время – возрождаемый при поддержке президентского фонда Кревский замок, а также Гольшанский. К открытию – 6 мая, уже официально – готовят его Северную башню. Это три этажа с воссозданными интерьерами 17 века и подвал с призраками Белой Панны и Черного монаха. Кстати, бывшая резиденция Сапег – прообраз знаменитого замка в романе Короткевича. У стен «каменного цветка» теперь работает туристический визит-центр.  

Фото: БЕЛТА

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Сегодня – Международный день памятников и исторических мест.  Среди белорусских объектов, которые станут еще более популярными в ближайшее время – возрождаемый...
 
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