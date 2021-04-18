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5 опасных бытовых привычек, которые ежедневно ставят под угрозу ваше здоровье

18.04.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 опасных бытовых привычек, которые ежедневно ставят под угрозу ваше здоровье

Некоторые бытовые привычки, которые выглядят совершенно безобидными, на самом деле представляют угрозу здоровью человека. Чтобы не подвергать себя и близких опасности, стоит отказаться от этих привычек. 

Размораживать мясо и рыбу в раковине 

Самые распространенные места для размораживания продуктов – раковина или кухонный стол. Как правило, хозяйки с утра оставляют рыбу или мясо, а вечером готовят из них ужин. Однако при комнатной температуре микробы начинают  размножаться очень быстро. Поэтому лучший вариант – оставлять продукты в целлофановом пакете на нижней полке холодильника. 

Вытирать полотенцем вымытую посуду

Этого не стоит делать по нескольким причинам. Во-первых, на посуде могут оставаться разводы. Во-вторых – ворсинки с полотенца, а если оно несвежее, то и микробы. 

Кроме того, не стоит забывать, что менять кухонное полотенце желательно раз в день. В противном случае ткань напитывается влагой, начинает издавать запах сырости и становится рассадником микробов. 

Мыть разделочную доску простым средством для посуды

Особенно это касается досок для мяса и рыбы. При разделывании этих продуктов на доске в трещинах и царапинах могут оседать бактерии. А обычное моющее средство с ними не справится. 

Решение проблемы – дезинфицирование разделочных досок. Например, с помощью перекиси водорода или уксуса.  

Смывать унитаз с откинутым стульчаком

Болезнетворные бактерии после смыва воды в унитазе попадают на все близлежащие поверхности санузла – кафель, туалетную бумагу, полотенца, дверь. Чтобы этого избежать, перед сливом воды необходимо опускать стульчак.

Заправлять постель сразу после сна

Как ни странно, но и эта привычка попала в список опасных для здоровья. Дело в том, что сразу после пробуждения постельное белье является хорошей средой для пылевых клещей, поскольку всю ночь оно контактирует с телом и становится влажным. После пробуждения стоит откинуть одеяло в сторону и как следует проветрить комнату. А заправить постель можно после завтрака или принятия душа. 

ФОТО: freepik

 

 

 

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Некоторые бытовые привычки, которые выглядят совершенно безобидными, на самом деле представляют угрозу здоровью человека. Чтобы не подвергать себя и близких...
 
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