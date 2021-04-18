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Как ввести родителей в ступор: 10 случаев, когда гениальные идеи детей закончились полным провалом

18.04.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как ввести родителей в ступор: 10 случаев, когда гениальные идеи детей закончились полным провалом

Развлечения детей порой повергают родителей в тихий шок. Малыши не видят ничего зазорного в том, чтобы вылить на себя банку краски, поцарапать машину или разрисовать ноутбук. Однако то, что кажется детям безобидным, в итоге очень огорчает их мам и пап.

В этой подборке – фотографии детских шалостей, которые не были по достоинству оценены взрослыми. 

Немного декора 


FUCK_DA_THALMOR 

Как вам новый образ?

RiboEon 

Подняться по лестнице, сидя на стуле? Сейчас попробуем


Jwgotti 

Скрепки можно использовать по-разному…


iamthevash 

Когда искренне веришь, что бумажные пакеты защитят от воды


WhoIsTheUnPerson 

Кажется, этому далматинцу не хватает ярких акцентов. Нужно исправить! 

heardyoumeow 

Этот диван купили для детей, но они предпочли другую «мебель»


AlexanderAF 

Будущий художник растет 


mr_sruus 

А почему бы не воткнуть в розетку стебли цветов?


mindshards 

Детям сказали почистить половину картошки…
AbanaClara 

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Развлечения детей порой повергают родителей в тихий шок. Малыши не видят ничего зазорного в том, чтобы вылить на себя банку краски, поцарапать машину или...
 
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