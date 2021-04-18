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Как ввести родителей в ступор: 10 случаев, когда гениальные идеи детей закончились полным провалом
Источник материала: ОНТ
Развлечения детей порой повергают родителей в тихий шок. Малыши не видят ничего зазорного в том, чтобы вылить на себя банку краски, поцарапать машину или разрисовать ноутбук. Однако то, что кажется детям безобидным, в итоге очень огорчает их мам и пап.
В этой подборке – фотографии детских шалостей, которые не были по достоинству оценены взрослыми.
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Развлечения детей порой повергают родителей в тихий шок. Малыши не видят ничего зазорного в том, чтобы вылить на себя банку краски, поцарапать машину или...
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