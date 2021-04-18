Как ввести родителей в ступор: 10 случаев, когда гениальные идеи детей закончились полным провалом

Источник материала: ОНТ

Развлечения детей порой повергают родителей в тихий шок. Малыши не видят ничего зазорного в том, чтобы вылить на себя банку краски, поцарапать машину или разрисовать ноутбук. Однако то, что кажется детям безобидным, в итоге очень огорчает их мам и пап.

В этой подборке – фотографии детских шалостей, которые не были по достоинству оценены взрослыми.

Немного декора



FUCK_DA_THALMOR

Как вам новый образ?

RiboEon

Подняться по лестнице, сидя на стуле? Сейчас попробуем



Jwgotti

Скрепки можно использовать по-разному…



iamthevash

Когда искренне веришь, что бумажные пакеты защитят от воды



WhoIsTheUnPerson

Кажется, этому далматинцу не хватает ярких акцентов. Нужно исправить!

heardyoumeow

Этот диван купили для детей, но они предпочли другую «мебель»



AlexanderAF

Будущий художник растет



mr_sruus

А почему бы не воткнуть в розетку стебли цветов?



mindshards

Детям сказали почистить половину картошки…

AbanaClara

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