Они предсказывают будущее! 5 животных со сверхспособностями

Источник материала: ОНТ

Многие животные уже доказали свою состоятельность в предсказаниях будущего. Кто-то прекрасно разбирается в погоде, а некоторые даже предупреждают о надвигающихся бурях и землетрясениях. А есть и такие, кто отлично разбираются в спорте и с удивительной точностью предугадывают счет в игре.

1. Осьминог Пауль



Фото: eurosport.ru

Знаменитость осьминогу принесли верные предсказания счета вовремя Евро-2008. Немецкий оракул специализировался на матчах родной сборной Германии.

Как происходил процесс предсказания? Перед матчем в аквариум к осьминогу ставили 2 кормушки с флагами играющих команд. Пауль залезал в понравившуюся и таким образом делал выбор.

За недолгий свой путь (жизнь осьминогов длится около 5 лет) оракул 12 раз сделал правильный прогноз и всего 2 раза неправильный.

26 октября 2010 года немецкого предсказателя торжественно проводили в последний путь – приспустили флаги и выставили книгу соболезнований. Пауль навсегда увековечен в памятнике в виде осьминога с футбольным мячом. Он находится в океанариуме Оберхаузена.

2. Слониха Нелли



Фото6 mail.kz

Место предсказателя долго не пустовало, на смену ему пришла очаровательная слониха Нелли. В 2011 году ее пригласили на женский чемпионат мира по футболу. На поле стояли двое ворот с флагами команд. Нелли должна была забить гол в одни ворота. Проигравшей считалась команда, в чьих воротах окажется первый забитый мяч.

Нелли почти без ошибок предугадывала исходы матчей. Перед четвертьфиналом слониха забила гол в ворота сборной Германии и оказалась права. Японки победили со счетом 1:0

3. Хряк Фунтик и хорек Фред



Фото: kyivnews.24tv.ua

В 2012 году Украина подарила миру сразу двух предсказателей.

Первым был огромный (400 кг) розовый хряк Фунтик. В процессе его предсказаний не было ничего сложного – перед ним ставили две миски с кукурузными палочками и флагами команд. К какой первой подойдет Фунтик, та команда и выиграет.

Хряк особо не поразил мир своими съедобными прогнозами, так как отгадал всего половину матчей. Однако запомнился всем своей любовью к распитию пива с фанатами.

Хорек Фред использовал такой же способ предсказания, как и Фунтик. Результаты были схожими, хорек ошибался в 50% прогнозов.



Фото: 24tv.ua

4. Выдра Гарри



Фото: kubnews.ru

Главный оракул олимпийских игр в Сочи сначала работал в паре со своей подружкой. Однако самке надоело быть всегда на виду, и она ушла в закулисье. Гарри остался на назначенной должности и работал за двоих.

Как происходил процесс отбора победителей? В бассейн бросали два шарика, где были названия стран. Выдра вытаскивала понравившейся шар на сушу. Чье название было на нем написано, те и были победителями.

Гарри несколько раз давал точные прогнозы, однако после неточного выбора в матче хоккеистов России против Финляндии, стал допускать ошибки одну за одной.

Сотрудники зоопарка вернули зверька на его место и объяснили падение Гарри тем, что он устал от такого количества работы.

5. Краб Петрович



Фото: eurosport.ru

Морской житель участвовал в прогнозах хоккейного чемпионата в Минске. В аквариум к нему кидали шайбу, на двух сторонах которой были приделаны флаги команд. После нескольких легких движений Петрович бросал шайбу на дно. Чей флаг оставался наверху, тот и был победителем.

По материалам сайта championat.com

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