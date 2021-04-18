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«Белавиа» приостановила часть рейсов из Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Планировать путешествия придется тщательнее. «Белавиа» приостановила часть рейсов.
Так, не получится до 30 апреля улететь из Минска в Будапешт и Ашхабад. Рейсы в Алматы недоступны до 16 мая, в Женеву – до 30 октября. При этом авиасообщение открыто с шестью российскими городами. Возможно, список дополнит и Сочи.
Фото: facebook.com/pg/belavia/photos
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Планировать путешествия придется тщательнее. «Белавиа» приостановила часть рейсов. Так, не получится до 30 апреля улететь из Минска в Будапешт и Ашхабад. Рейсы в...
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