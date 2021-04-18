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В США создали «самую белую краску» — она может охлаждать дома лучше кондиционера

18.04.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В США создали «самую белую краску» — она может охлаждать дома лучше кондиционера
Сюлинь Жуань с образцом новой краски. Фото: Purdue University
Ученые из Университета Пердью в США создали «самую белую краску» в мире, которая отражает 98% энергии излучения солнечного света. Использование этой краски позволит не дать нагреваться домам в жарком климате и, таким образом, значительно снизит расходы на кондиционирование.

Работа опубликована в научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces, пишет Медуза.

Человеческий глаз определяет цвет предмета как белый, если тот равномерно отражает энергию излучения всех волн видимого диапазона, вне зависимости от их длины. Так как часть энергии света отражается в виде тепла, белые предметы при прочих равных условиях нагреваются слабее, чем цветные.

Помимо волн видимого диапазона, есть еще ультрафиолетовое и инфракрасное излучение — поэтому способность предметов одного цвета нагреваться зависит от того, поглощает ли поверхность в том числе ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Доступные сейчас светоотражающиее белые краски отражают только 80-90% солнечного света, а также поглощают ультрафиолетовое излучение.

В новой краске в качестве белого пигмента использовался сульфат бария — в отличие от используемых в большинстве красок диоксида титана он не поглощает УФ-лучи. Помимо этого, частицы пигмента намеренно были сделаны разного размера — неоднородность позволила более эффективно рассеивать частицы света с разной длиной волны.

В итоге в ходе испытаний поверхности, покрытые новой краской, даже при прямом солнечном свете имели температуру на 4,5 градуса ниже температуры окружающей среды.

В результате покрытие новой краской крыши в 100 квадратных метров даст охлаждающую мощность в 11,7 киловатт. Как подчеркнул в беседе с The Guardian один из авторов исследования Сюлинь Жуань, это больше, чем у среднестатистического современного кондиционера.


Помимо прочего, новая краска отражает инфракрасные волны на длине, не поглощаемой атмосферой. Таким образом, они уходят обратно в космос и не нагревают окружающую среду, утверждают ее создатели. «Наша краска может помочь в борьбе с глобальным потеплением, помогая охладить Землю, и это здорово», — отметил Сюлинь Жуань.

Исследователи уже патентуют краску и в сотрудничестве с неназванной крупной корпорацией работают над ее запуском в коммерческий оборот. По мнению создателей, она может появиться на рынке уже через один или два года. Ее стоимость, по их словам, не будет значительно отличаться от существующих аналогов.
 
 
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Работа опубликована в научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
 
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