Бахар делал игру «Минска» и бодро начинал в «Динамо», но Кучук усадил в запас – похоже, виноваты сборная и лимит на молодых









В сезоне-2019 Иван Бахар стал полноценным лидером «Минска»: в 29 матчах чемпионата форвард набрал 7+4 – в команде, которая закончила турнир на десятом месте.





Андрей Разин использовал Бахара либо в паре форвардов в схеме 4-4-2, либо наконечником в формации 3-4-3. Иван делал разницу впереди (шестой в лиге по ударам и заработанным фолам, восьмой – по обводкам), при этом активно работал в обороне (первый по единоборствам внизу). Молодого нападающего отмечали даже тренеры соперников.





К концу сезона специалисты оценивали Бахара как футболиста с шансами заиграть в российской премьер-лиге. Было очевидно, что 2020-й Бахар начнет в новом клубе. Серьезный интерес к нему проявлял солигорский «Шахтер». Юрий Вернидуб, заменивший Сергея Ташуева в конце чемпионата-2019, даже подходил к Бахару после матча предпоследнего тура того сезона, но игрок выбрал минское «Динамо».



Чем силен Бахар?





Разберем на примерах. Стандарт «Динамо» из начала сезона-2020. Бахар пробегает мимо мяча, Павловски делает передачу на Данило.









В момент встречи Данило с мячом Бахар совершает ускорение и получает пас от бразильца в свободную зону. Прострел Бахара заканчивается опасным ударом минчан.





Теперь давайте вспомним первый гол Бахара за минское «Динамо».





Очень правильное решение в момент приема – передача в касание на партнера. Отдав пас, Бахар сразу пошел открываться в зону.





Интересный момент из матча против «Руха».





После паса от Данило Бахар в касание скидывает пяткой на Шикавку и бежит в пространство под ответную передачу.





А это последний для Бахара матч за «Минск» – против «Ислочи». Иван просит передачу от партнера на углу штрафной.





Получает мяч спиной к воротам, на него выдвигается соперник.





Правой ногой Бахар убирает мяч под себя и оказывается в свободном пространстве – в позиции для удара.





Как видим, Бахара выделяют очень хорошие решения на приеме, первое касание (часто вперед или в правильную сторону), открывания в пространство и игра между линиями.



Бодро начинал в «Динамо», забил в первом матче Кучука





Казалось, что Бахару лучше перейти в команду, которая много времени проводит на мяче, но у «Динамо» было лишь 52% владения в чемпионате-2019. Сергей Гуренко, начинавший с минчанами сезон-2020, имеет репутацию прагматичного тренера. Леонид Кучук тоже ставит на оборону.













Гуренко видел Бахара слева в атакующей тройке в системе 3-4-3. Новичок забил во втором туре и оформил 1+1 в первом матче «Динамо» при Кучуке.





В первой половине сезона-2020 по качеству игры Бахар держал уровень, который демонстрировал в «Минске», но реализация занижала и его голы, и голы партнеров (ассисты Бахара). По дриблингу Бахар по-прежнему был одним из лучших в лиге.









На таких графиках важно смотреть показатель Non-shot – он демонстрирует, как игрок улучшает качество владений команды за счет передач и продвижений с мячом (иначе говоря, оценивает игру в подыгрыше). С этим у Бахара тоже все было в порядке.





Но во втором круге что-то изменилось. Если в первой половине сезона Кучук лишь в двух матчах оставил Бахара на скамейке, то во второй – в пяти, в том числе в двух последних турах, когда «Динамо» было на хорошей серии (шесть побед подряд и ничья с БАТЭ).





Возможно, Бахару навредила сборная. Говорят, Кучук часто оставляет в запасе игроков, которые выпадали из тренировочного процесса в клубе на время международной паузы.





У Бахара было предложение от «Сочи»





В сентябре клуб РПЛ отправил запрос по игроку в офис минчан. Запрос с конкретными цифрами. «Сочи» хотел взять Бахара в аренду на полгода с правом последующего выкупа. Причем аренда предлагалась платная. Однако «Динамо» отклонило предложение – Бахар остался в клубе.





В новом сезоне Бахар пока на скамейке





В межсезонье Кучук поменял схему: теперь «Динамо» играет не с тремя центральными защитниками, а 4-3-3, в которой Бахара на сборах наигрывали в позиции левого вингера.





Конкуренция в атакующей линии возросла, поскольку к клубу присоединились Жан По, Антон Путило (пока тоже запасной), Душан Бакич (отправлен в дубль), вернулся из аренды Владислав Ложкин, а совсем недавно был подписан Аблай Мбенг.





В итоге в четырех стартовых турах Бахар получил от Кучука всего 39 минут, а его место в стартовом составе занял Роман Давыскиба – необходимый лимитчик в составе по регламенту чемпионата-2020.





В группе атаки – всего четыре места. Теоретически Бахар мог бы сыграть и справа, но там Кучук использует По – одного из лучших дриблеров лиги с левой ногой и постоянными смещениями в центр.





Очевидно, лимит сработал против Бахара. При прочих равных Кучук наверняка поставил бы Ивана в старт. Возможно, в ближайших матчах мы увидим другого лимитчика в составе – например, Владислава Ляха, который может заменить слева в обороне Андрея Бацулу. Таким образом, Бахару откроется место в основе.





Этот шаг напрашивается, поскольку стартовый отрезок сезона показал: несмотря на многочисленные подписания, «Динамо» по-прежнему испытывает проблемы с атакой.



Что делать дальше?





У «Динамо» сильная позиция по Бахару: контракт с игроком действует не только этот, но и следующий сезон. Однако скамейка запасных вряд ли способствует развитию игрока. Располагая одним из главных активов в белорусском футболе, «Динамо» пока не сработало на повышение его рыночной стоимости.

















Первый сезон Бахара получился добротным (7+2 в 29 матчах) и ушел на адаптацию. От второго ждали прорыва, но пока – запас с невысокими шансами на регулярную игровую практику.





Наверняка «Динамо» хотело бы избежать повторения истории с Максимом Плотниковым, который летом может начать общаться с другими клубами (предложения уже есть). Контракт голкипера с клубом действует до конца 2021 года. У минчан не так много шансов повлиять на что-то: Плотников – третий вратарь у Кучука, никакого смысла продлеваться с «Динамо» для Максима нет.





Сделав выбор в пользу Кучука, «Динамо» получило тренера, который, как правило, дает результат (в «Динамо» пока нет), но в пакете с его профильными качествами приобрело и непопулярные для клуба решения, с которыми придется мириться. Никакого вмешательства в свою работу такой статусный тренер, конечно, не допустит.





Думаю, последнее, о чем думает Кучук прямо сейчас, это об интересах сборной и ее игроков. Перед «Динамо» – серьезные задачи, которые нужно решать. Мощная подписная кампания только повысила ставки.





Хороший выход для Бахара и «Динамо» – летняя аренда в другой клуб, если ситуация не изменится в ближайшие месяцы. Игрок продолжит развитие на новом месте, правами на него по-прежнему будет владеть клуб.





Кирилл Альшевский – один из многих тренеров, которым нравится Бахар, однако сложно представить, что «Динамо» допустит аренду в «Рух», с которым по сезону предстоит бороться за попадание в тройку. Вероятно, стоит подумать о клубе попроще?





Фото: «Минск», «Динамо-Минск»







