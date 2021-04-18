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Новый председатель Конференции католических епископов служит первую мессу

18.04.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. Месса, посвященная 30-летию возрождения католицизма в Беларуси, проходит в эти минуты в Архикафедральном костеле Минска. 

Епископ Витебский Олег Буткевич был избран новым председателем Конференции католических епископов в Беларуси на минувшей неделе. Должность была вакантной после ухода архиепископа Тадеуша Кондрусевича на пенсию.

Архиепископ Кондрусевич остается председателем Комиссии по богослужению и дисциплине таинств и Совета по экуменизму. Также он избран председателем Комиссии по общему пастырскому попечению. 

Римско-католическая церковь в Беларуси 13 апреля отметила 30 лет со дня возрождения Католического костела в стране и создания Минско-Могилевской архиепархии.

© AP / Marco Ugarte
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РКЦ считается второй по численности конфессией в Беларуси. Согласно данным последней переписи населения, к католикам себя относит около 18 процентов верующих страны. Юбилейная дата – 30-летие со дня возрождения католических структур в Беларуси – отмечается в связи с тем, что 13 апреля 1991 года Папа Римский Ян Павел ІІ своим указом установил Минско-Могилевскую архиепархию и митрополию, возродив таким образом костельные структуры на территории Беларуси после атеистического советского периода.

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Теги: Минск
 
 
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Участвует высшее католическое духовенство страны, в том числе и епископ Витебский Олег Буткевич, который на минувшей неделе получил новое назначение.
 
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