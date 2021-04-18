ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пятеро подростков насмерть разбились при автоаварии в Новочеркасске

18.04.2021 13:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Авария с драматическими последствиями произошла в российском Новочеркасске 18 апреля, примерно в 4:30 утра.

 

Пятеро подростков насмерть разбились при автоаварии в Новочеркасске

 

Пятеро подростков насмерть разбились при автоаварии в Новочеркасске

 

За рулем автомобиля Hyundai Solaris находился 14-летний подросток, который не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и четверо пассажиров машины скончались на месте происшествия. Еще один подросток в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, — сообщили rusdtp.ru в управлении ГИБДД по Ростовской области РФ.

 

 

Родители виновника аварии рассказали полицейским, что сын вернулся домой поздно и взял ключи от машины, когда вся семья спала, а потом договорился встретиться с друзьями, чтобы покататься. Вместе с ним в авто находились пятеро его друзей — трое парней и две девушки.

Фото: rusdtp.ru и rostov.tsargrad.tv.

 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария с драматическими последствиями произошла в российском Новочеркасске 18 апреля, примерно в 4:30 утра.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый председатель Конференции католических епископов служит первую мессу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by