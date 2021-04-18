Пятеро подростков насмерть разбились при автоаварии в Новочеркасске

Авария с драматическими последствиями произошла в российском Новочеркасске 18 апреля, примерно в 4:30 утра.









За рулем автомобиля Hyundai Solaris находился 14-летний подросток, который не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и четверо пассажиров машины скончались на месте происшествия. Еще один подросток в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, — сообщили rusdtp.ru в управлении ГИБДД по Ростовской области РФ.

Родители виновника аварии рассказали полицейским, что сын вернулся домой поздно и взял ключи от машины, когда вся семья спала, а потом договорился встретиться с друзьями, чтобы покататься. Вместе с ним в авто находились пятеро его друзей — трое парней и две девушки.