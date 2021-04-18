«Играя на фобиях Лукашенко, Путин подталкивает его к решительным шагам»

Источник материала: Салiдарнасць

Журналист Игорь Ильяш – о возможных причинах сообщений о «заговоре» против белорусского правителя.





Фото kremlin.ru

– История о том, как ЦРУ руками Александра Федуты и Юрася Зянковича пыталось организовать покушение на Лукашенко и похитить его детей, конечно, совершенно параноидальна, – пишет Ильяш. – Всерьез анализировать эту фантазию смешно. Единственный важный момент во всей этой истории – официальный пресс-релиз ФСБ . Вот это меня действительно удивило.

Сотрудничество лукашенковских и путинских спецслужб в вопросах политических репрессий, конечно, далеко не новость. Но всё же такого рода истории обычно стараются не слишком афишировать.

Уж тем более это выглядит необычно, когда речь идет о деле в духе «фашистско-троцкистских заговоров» времен Большого террора. В данном же случае ФСБ рапортует об успешной спецоперации по предотвращению госпереворота в соседнем государстве. Такое заявление – это, безусловно, решение политическое и принималось оно не на Лубянке, а непосредственно в Кремле.

Как до этого дошел режим Лукашенко – понятно легко. Если долго и упорно раскручивать тоталитарную истерию, то рано или поздно начнешь выдумывать дела о покушении на «товарища на Сталина» и рытье тоннеля «от Бомбея до Лондона».

Однако с Кремлем ситуация сложнее. Путин, конечно, и сам склонен впадать в паранойю. Но все-таки у диктаторов паранойя обычно развивается вокруг реальных и мнимых угроз себе любимому. А фантазиям союзников они подыгрывают разве что из практических соображений.

И вот тут возникает главный вопрос: а для чего сейчас Путин столь демонстративно подыгрывает Лукашенко? У меня есть две версии.

1) Играя на фобиях Лукашенко, Путин хочет подтолкнуть его к решительным шагам в вопросе так называемой «конституционной реформы», о которой Москва говорит с августа 2020 года.

На фоне сообщений о «покушении» и «госперевороте» Лукашенко пообещал, что вскоре будет принято из самых «принципиальных» решений за всё время его правления .

«Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать», - заявил он 17 апреля.

В феврале на Всебелорусском народном собрании Лукашенко дал понять, как должна выглядеть политическая система Беларуси «даже без него». Тогда, напомню, предлагалось из числа преданных сторонников Лукашенко сформировать орган с чрезвычайными полномочиями, к которому перейдет вся власть в стране в том случае, если на выборах вдруг победят «не те». То есть речь идет о легализованном варианте правительственной хунты.

Да, с юридической точки зрения с помощью декрета Лукашенко невозможно придать ВНС конституционные полномочия. Но в сегодняшней Беларуси закона и так не существует: подобное преобразование политической системы вполне может быть оформлено де-факто в формате чрезвычайных мер. А уж потом начнется «отмывание» этого решения с точки зрения законодательной базы.

2) Путин хочет втянуть Лукашенко в открытое противостояние с Западом и Украиной. В пресс-релизе ФСБ внезапно всплывают «украинские националисты», которые якобы должны были участвовать в «госперевороте», а также подчеркивается, что Зянкович консультировался насчет «мятежа» в США и Польше.

Лукашенко пошел еще дальше, по сути заявив, что покушение на него готовило ЦРУ с санкции Белого дома. Когда режим попадает в дискурс, где диктатора и его семью хочет убить Джо Байден при помощи «украинских националистов», то, в общем-то, любую политическую или военную эскалацию можно легко оправдать. Более того, эскалация будет логически вытекать из ранее сделанных заявлений.

Если же военный конфликт Кремлю не понадобится, то страшилка про «погреб в Гомельской области», как минимум, станет сдерживающим фактором от любых попыток Лукашенко пойти на компромисс и сближение с Западом. Что Москва также сможет занести себе в актив.