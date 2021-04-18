|
В России бездомные собаки загрызли 4-летнего ребенка
Источник материала: Партизан
В прокуратуре Башкирии (РФ) сообщили о смертельной трагедии, которая произошла 17 апреля 2021 года в деревне Сафарово (Учалинский район). В результате нападения бродячих собак погиб маленький ребенок.
Собака (фото носит иллюстративный характер)
«По предварительной информации, утром 17 апреля 4-летний мальчик играл около своего дома, где на него напали несколько бродячих собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте», — сказано в сообщении,
Возбуждено уголовное дело. В прокуратуре добавили, что будет проверено исполнение органами местного самоуправления мероприятий по отлову бездомных животных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прокуратуре Башкирии (РФ) сообщили о смертельной трагедии, которая произошла 17 апреля 2021 года в деревне Сафарово (Учалинский район). В результате нападения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)