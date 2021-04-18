ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Состояние здоровья Алексея Навального близко к критическому

18.04.2021 14:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава «Альянса врачей» (признана в России иноагентом) и лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева сообщила о его критическом состоянии. Так по разрешению родственников оппозиционера она опубликовала результаты биохимического анализа его крови.



Из документа следует, что уровень калия в сыворотке крови Навального составляет 7,1 ммоль/л. С 31 марта политик держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему квалифицированных врачей. По словам медика, у блогера наблюдается усиление риска развития почечной недостаточности. А также есть вероятность остановки сердца.

«Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжёлые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца», — говорится в Twitter Анастасии Васильевой, пишет Чеснок.

Кроме того, как написал в своем Facebook кандидат медицинских наук, кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин, пациент с таким уровнем калия «должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия». И соответственно летальный исход от остановки сердца.

Несколько ранее, лечащие врачи оппозиционера уже обращались с просьбой к главе ФСИН РФ Александру Калашникову. Они хотят, чтобы их допустили к осмотру пациента. И при этом называли его состояние «критическим».

«Мы просим допустить нас к осмотру нашего пациента, которого мы наблюдали много лет. Также мы готовы незамедлительно начать переговоры и сделать все возможное сегодня, так как любое промедление и ожидание в течение выходных дней может привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья нашего пациента», — говорится в заявлении, опубликованном накануне в «Новой газете».

Однако, ответа так и не получили.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава «Альянса врачей» (признана в России иноагентом) и лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева сообщила о его критическом состоянии. Так по...
 
Новости дня
Новости разные
 
ФСБ: готовящие покушение на Лукашенко собирались присвоить себе его имущество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by