«Банк умыл руки». Помните историю с изъятием ценностей из ячеек Белгазпромбанка? Спросили, вернули ли их

Здание "Белгазпромбанка" / belgazprombank.by

«Думал, что если не лезть в политику, то меня это не коснется». Вернули ли клиентам деньги?





пишет tut.by, у которой изымали из депозитарной ячейки в Белгазпромбанке около 170 тысяч долларов, вернули деньги спустя несколько месяцев после обыска. По ее словам, денежные средства ей выдали в конце августа. Гражданке Украины,tut.by, у которой изымали из депозитарной ячейки в Белгазпромбанке около 170 тысяч долларов, вернули деньги спустя несколько месяцев после обыска. По ее словам, денежные средства ей выдали в конце августа.





Еще один клиент рассказал, что силовики вернули документы, которые были в ячейке, а деньги — нет. При этом клиент говорит, что уже и не надеется на возврат денег.





— Договор с банком на пользование ячейкой закончился, вряд ли от него будут теперь новости. Раньше же банк отвечал на обращение, что передал заявление в госорганы. Банк умыл руки, — говорит уже бывший клиент банка. — Это мне плата за лояльность. Как и некоторые белорусы, думал, что если не лезть в политику, то меня это не коснется. Но оказался не прав. Хорошая наука всем, учитесь на ошибках.





Мы поинтересовались у Белгазпромбанка, сколько клиентов в общей сложности обратились с заявлениями в банк о вскрытии депозитарных ячеек и исчезновении из них ценностей, а также вернули ли им содержимое. Однако в банке не стали отвечать на эти вопросы. Как и на то, следит ли банк за тем, вернули ли клиентам изъятое содержимое их депозитарных ячеек, ведет ли банк коммуникацию с госорганами по вопросу возврата ценностей. В Белгазпромбанке также не стали пояснять, в каких случаях, предусмотренных действующим законодательством, доступ к ячейкам возможен третьим лицам.





По нашей информации, наши вопросы должны были показать Надежде Ермаковой. Если банкир передумает и решит ответить на них, мы опубликуем ответы.





Получить комментарий в КГБ не удалось.





Что произошло с ячейками





Пострадавшие клиенты банка ранее обращались с заявлениями в банк, милицию, КГК, КГБ, Генпрокуратуру и Администрацию президента. Надежда Ермакова (на тот момент глава временной администрации Белгазпромбанка) рассказывала, что заявления из-за вскрытия депозитарных ячеек написали 8 клиентов, их передали в Госконтроль. Позже пострадавшие клиенты банка рассказывали, что их заявления перенаправили в КГБ, а их самих вызывали в это ведомство.





Среди тех, у кого вскрыли депозитарную ячейку и изъяли ее содержимое, оказалась в том числе гражданка Украины. Иностранка, которая заявила о пропаже более 170 тысяч долларов, обращалась к Александру Лукашенко. Из-за исчезновения денег она вынуждена задержаться в нашей стране. Еще один клиент банка оценивал общую сумму изъятых ценностей из его депозитарной ячейки в Белгазпромбанке в 120 тысяч рублей. У него исчезли в том числе наличные доллары и евро, золотые мерные слитки Нацбанка, инвестиционные монеты, леджеры.





Пострадавшие клиенты Белгазпромбанка рассказывали, что неоднократно видели, предположительно, свои изъятые ценности в сюжетах по госТВ, которые касались «дела Белгазпромбанка». К примеру, эти кадры, на которые попали монеты, демонстрировали на ОНТ в сюжете, в котором рассказывалось о том, какие доходы и имущество якобы не задекларировал Виктор Бабарико при подаче документов в ЦИК.



