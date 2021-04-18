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Плиты перекрытия придавили парня, гулявшего по заброшенному зданию в Осиповичах

18.04.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он находится в больнице с травмами различной степени тяжести.


Плиты перекрытия придавили парня, гулявшего по заброшенному зданию в Осиповичах. Фото: МЧС

Парня в Осиповичах придавило железобетонными плитами. Об этом сообщается на сайте МЧС, пишет kp.by.

Плиты упали на него, когда он гулял по заброшенному зданию. Инцидент произошел 17 апреля около часа дня. Спасатели в 13.19 получили сообщение об обрушении плит перекрытия на человека в заброшенном здании по улице Сташкевича в городе Осиповичи.

«Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что в одном из зданий на территории заброшенного недостроенного больничного комплекса произошло обрушение трех железобетонных плит перекрытия. Под одной из обрушившихся плит находится человек», – рассказали подробности в МЧС.

Известно, что пострадавший – парень 2003 года рождения. Спасатели достали его из-под плиты при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали работникам скорой медицинской помощи. Его отвезли в больницу с травмами различной степени тяжести. У него сотрясение головного мозга и переломы.

Позже выяснилось, что молодой человек гулял, увидел заброшенное здание и вошел в него, как раз в этот момент на него обрушились плиты.

Предполагаемая причина происшествия – ветхость несущих конструкций здания.
 
 
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Он находится в больнице с травмами различной степени тяжести.
 
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