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На мужа политзаключённой завели уголовное дело. У пары двое детей

18.04.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На мужа политзаключённой Полины Шарендо-Панасюк завели уголовное дело. Брестского активиста Андрея Шарендо обвиняют по ст. 361 — "призывы к действиям в ущерб национальной безопасности", пишет Еврорадио со ссылкой на "Нашу Ниву".



Полина и Андрей Шарендо вместе с детьми / "Радио Свобода"

В субботу 17 апреля в квартиру, где живёт Андрей с двумя детьми, пришли с обыском, во время которого были изъяты телефоны и компьютеры. В то же время активист остаётся на свободе.

Полина Шарендо-Панасюк находится в СИЗО с 3 января. Она обвиняется в насилии над милиционером. Ранее она заявляла о пытках в застенках брестского изолятора после чего попала в карцер. Активистка до сих пор не идёт на сотрудничество со следствием, не даёт никаких показаний. 
 
 
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На мужа политзаключённой Полины Шарендо-Панасюк завели уголовное дело. Брестского активиста Андрея Шарендо обвиняют по ст. 361 — "призывы к действиям в ущерб...
 
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