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На трассе в Витебской области перевернулась машина — погибли водитель и пассажирка
Источник материала: Onliner
Сегодня ночью два человека погибли на трассе в Толочинском районе. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель не справился с управлением, сообщили в ГАИ Витебской области.
«Сегодня ночью водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Peugeot 408, проезжая 7-й километр автодороги Толочин — Круглое — Нежково, не справился с управлением, совершил съезд в правый по ходу движения кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось», — уточнили в ГАИ.
Пассажирка 1984 года рождения погибла на месте автоаварии, водитель скончался по дороге в больницу.
«Призываем водителей быть предельно внимательными, выбирать скорость передвижения, исходя из времени суток и погодных условий», — добавили в ГАИ.
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Сегодня ночью два человека погибли на трассе в Толочинском районе. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель не справился с управлением, сообщили в ГАИ...
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