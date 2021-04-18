На трассе в Витебской области перевернулась машина — погибли водитель и пассажирка

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью два человека погибли на трассе в Толочинском районе. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель не справился с управлением, сообщили в ГАИ Витебской области.

«Сегодня ночью водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Peugeot 408, проезжая 7-й километр автодороги Толочин — Круглое — Нежково, не справился с управлением, совершил съезд в правый по ходу движения кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось», — уточнили в ГАИ.

Пассажирка 1984 года рождения погибла на месте автоаварии, водитель скончался по дороге в больницу.

«Призываем водителей быть предельно внимательными, выбирать скорость передвижения, исходя из времени суток и погодных условий», — добавили в ГАИ.