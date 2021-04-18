Источник материала: UDF



Александр Федута во время задержания в Москве / скриншот «Наша Нива»

пишет

«Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», — сказал Зенкович. В конце этой встречи Зенкович и Федута предложили генералам присвоить себе имущество Лукашенко.

«Я практически уверен, что у нашего Саши где-то лежит кошелек с запасом. Его надо просто взять, тихонечко, при случае», — сказал Зенкович. Один из генералов у него спросил, где Лукашенко может держать свои запасы. «Дома, скорее всего, в Острошицком городке, и он будет не учтен», — ответил адвокат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ФСБ: готовящие покушение на Лукашенко собирались присвоить себе его имущество Об этом они говорили в Москве на Садовом кольце с несколькими генералами Вооружённых сил Беларуси.

В сюжете говорится, что задержанные в Москве политологи адвокатс помощью хакеров раздобыли данные высших должностных лиц Беларуси, которых якобы планировалось убить или лишить свободы. А к подготовке госпереворота предполагалось привлечь националистов из Киева. Об этом они говорили в Москве на Садовом кольце с несколькими генералами Вооружённых сил Беларуси. На встрече политолог и адвокат заявляли, что для трансформации общества и государства им надо как минимум пять лет. А после переворота из Беларуси надо строить инкубатор «по взращиванию демократии» по принципу Польши.17 апрелязаявил о раскрытии готовящегося на него и его детей покушении и госпереворота. Трое участников преступной группировки задеражны: это политолог и литературовед Александр Федута, американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович и лидер партии БНФКак доказательство заговора госпропаганда использует скриншот из конференции в «зуме». Онин уз участников конференции, бывший омоновецпрокомментировал Еврорадио, что это был «обычный разговор с дискуссионного клуба политических теоретиков». Не более.