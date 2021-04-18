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Ателье Brabus немного «разогрело» новый Mercedes S-класса

18.04.2021 14:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Brabus подготовила первый комплект доработок для седана Mercedes S-класса нового поколения, который был представлен осенью прошлого года.


Аэродинамический обвес оказался достаточно скромным — работа над тюнинг-пакетом для нового S-класса все еще продолжается. А пока мастера из Боттропа предлагают новый передний бампер со сплиттером, задний бампер с элементом диффузора, а также различные варианты фирменных колесных дисков диаметром 19, 20 и 21 дюйм. На обнародованных фотографиях — седан с самыми большими коваными колесами Monoblock M с типоразмером шин 265/35 спереди и 305/30 сзади.


Позже Brabus изготовит для S-класса задний спойлер из карбона. Доработанная пневмоподвеска уменьшила дорожный просвет на 25 мм, установлены четырехствольные патрубки выхлопной системы, также клиент волен выбрать разные варианты отделки и перешивки салона.


Пока форсировке подверглись две модификации S-класса. Мощность 2,9-литрового турбодизеля на S 400 d с помощью чип-тюнинга выросла с 340 л. с. до 370 л. с., крутящий момент увеличен на 50 Нм до 750 Нм. В итоге машина разгоняется до «сотни» за 5,2 секунды — на 0,2 секунды быстрее заводской версии.


На бензиновом S 500 новая прошивка позволила поднять мощность рядной трехлитровой «шестерки» до 500 л. с., а момент до 590 Нм — на 65 сил и 70 Нм больше, чем у серийного варианта. Время разгона до 100 км/ч также сократилось незначительно — с 4,9 до 4,7 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 250 км/ч.


В будущем Brabus представит комплекты доработок и для других модификаций S-класса, включая версию с гибридной установкой.

 
 
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Компания Brabus подготовила первый комплект доработок для седана Mercedes S-класса нового поколения, который был представлен осенью прошлого года.
 
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