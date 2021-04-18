ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Теряют рынок, падает товарооборот. Что происходит с предпринимателями, которым хотят поднять налоги

18.04.2021 14:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Индивидуальные предприниматели по-прежнему продолжают терять рынок. Такой вывод можно сделать из данных Белстата. При этом в нынешнем году, судя по статистике, у ИП заметно проседают продажи. Напомним, для предпринимателей хотят ввести существенные изменения: поднять налоги и взносы в ФСЗН.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В январе — феврале этого года на ИП и физлиц приходилось 9% розничного товарооборота, а год назад — 9,2%. Остальная часть — на торговые организации.

При этом в нынешнем году, судя по статистике, у индивидуальных предпринимателей заметно падают продажи. Розничный товарооборот ИП и физлиц в январе — феврале составил 745,6 миллиона рублей. Это на 9,7% меньше в сопоставимых ценах, чем годом ранее. При этом конкретно в феврале падение составило 12,1% к аналогичному периоду 2020-го.

О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей говорил представитель Минэкономики. «В 2014 году было 19%, в 2015-м — около 18%», — отмечал представитель Минэкономики.

После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже в апреле − марте этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.

А сколько сейчас в стране ИП?

На 1 марта этого года в стране насчитывалось 272 660 индивидуальных предпринимателей, что на 0,6% больше, чем на начало этого года. И на 4% больше, чем на 1 марта 2020-го.

Больше всего ИП на начало марта этого года было в Минске (30,7% от общего числа по стране), а меньше всего — в Витебской области (8,7%).

Сервисы Финансов TUT.BY для ИП и юрлиц: кредиты для бизнеса, депозиты для бизнеса, выбор лучших условий расчетно-кассового обслуживания

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индивидуальные предприниматели по-прежнему продолжают терять рынок. Такой вывод можно сделать из данных Белстата. При этом в нынешнем году, судя по статистике, у...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе в Витебской области перевернулась машина — погибли водитель и пассажирка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by