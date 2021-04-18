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На автосалон в Шанхае Audi явится с очередным электромобилем

18.04.2021 14:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Audi продолжают активную работу над расширением гаммы электрических моделей. Накануне компания представила сразу две разновидности кроссовера Q4 e-tron, а теперь последовал анонс очередной новинки электрического семейства «четырех колец» — это пока безымянный седан, который в статусе концепт-кара будет представлен на Шанхайском автосалоне.


Все подробности Audi обнародует 19 апреля — анонс нового электромобиля пресс-служба сопроводила лишь малоинформативным тизером с изображением передней части шоу-кара. Британский Autocar предполагает, что речь идет о первой Audi на платформе PPE (Premium Platform Electric), которую инженеры компании разработали совместно с Porsche. Отметим, что для электромобилей Audi уже использованы сразу три платформы — это общая с бензиновыми и дизельными моделями MLB Evo для кроссовера e-tron, J1 в основе седана e-tron GT и MEB у Q4 e-tron.


Ожидается, что будущий электрический седан с заводским индексом E6 по габаритам и форм-фактору окажется близок к «пятидверке» A5 Sportback. В продаже он появится не раньше 2023 года.

 
 
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В Audi продолжают активную работу над расширением гаммы электрических моделей - на подходе новый седан, который позиционируется на ступеньку ниже e-tron GT.
 
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