На автосалон в Шанхае Audi явится с очередным электромобилем

Источник материала: Tut.by

В Audi продолжают активную работу над расширением гаммы электрических моделей. Накануне компания представила сразу две разновидности кроссовера Q4 e-tron , а теперь последовал анонс очередной новинки электрического семейства «четырех колец» — это пока безымянный седан, который в статусе концепт-кара будет представлен на Шанхайском автосалоне.





Все подробности Audi обнародует 19 апреля — анонс нового электромобиля пресс-служба сопроводила лишь малоинформативным тизером с изображением передней части шоу-кара. Британский Autocar предполагает, что речь идет о первой Audi на платформе PPE (Premium Platform Electric), которую инженеры компании разработали совместно с Porsche. Отметим, что для электромобилей Audi уже использованы сразу три платформы — это общая с бензиновыми и дизельными моделями MLB Evo для кроссовера e-tron , J1 в основе седана e-tron GT и MEB у Q4 e-tron.





Ожидается, что будущий электрический седан с заводским индексом E6 по габаритам и форм-фактору окажется близок к «пятидверке» A5 Sportback. В продаже он появится не раньше 2023 года.