|
На автосалон в Шанхае Audi явится с очередным электромобилем
Источник материала: Tut.by
В Audi продолжают активную работу над расширением гаммы электрических моделей. Накануне компания представила сразу две разновидности кроссовера
Все подробности Audi обнародует 19 апреля — анонс нового электромобиля пресс-служба сопроводила лишь малоинформативным тизером с изображением передней части шоу-кара. Британский
Ожидается, что будущий электрический седан с заводским индексом E6 по габаритам и форм-фактору окажется близок к «пятидверке» A5 Sportback. В продаже он появится не раньше 2023 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Audi продолжают активную работу над расширением гаммы электрических моделей - на подходе новый седан, который позиционируется на ступеньку ниже e-tron GT.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)